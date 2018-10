Changements climatiques : conjuguer environnement et « business » au présent

La surprise de la semaine revient au changement de ton du nouveau Premier ministre du Québec au sujet de l’environnement. On ne peut que se réjouir que François Legault ait élevé la lutte aux changements climatiques au rang des priorités de son gouvernement.

Mais, parce qu’il y a un « mais » malheureusement, j’ai des doutes. Je veux bien donner la chance au coureur, mais je ne suis pas prêt « à donner le bon dieu sans confession » à un chef et à son parti qui n’ont à peu près rien dit sur la lutte aux changements climatiques au cours de la dernière campagne électorale qui les a portés au pouvoir le 1er octobre dernier.

Un gros bémol

J’ai toujours douté des conversions spontanées. Et celle de François Legault sur l’environnement a de quoi à laisser pantois. Ses déclarations lors de l’assermentation de son Conseil des ministres jeudi dernier n’ont rien pour rassurer.

Le PM a, après tout, pris le soin de demander à sa nouvelle ministre de l’Environnement, Marie-Chantal Chassé, d’adopter une « approche pragmatique » en matière de lutte aux changements climatiques. Voulant probablement dire par là que cette nouvelle priorité est toujours subordonnée à une autre priorité plus importante pour lui : l’économie.

François Legault confirme d’ailleurs cette impression en intégrant la nouvelle ministre de l’Environnement à son « équipe économique ». Comme si cela pouvait rassurer...

Pensez-vous réellement qu’à elle seule, la ministre de l’Environnement réussira à convaincre les trois ténors économiques du nouveau gouvernement de changer le modèle économique actuel, responsable en grande partie des torts causés à l’environnement par les changements climatiques?

Le nouveau PM lui a d’ailleurs demandé, ainsi qu’à ses collègues des Finances, de l’Économie et de l’Innovation, de « mettre (ses) vos compétences au service de l’économie du Québec ».

Autrement dit, d’accord pour faire un minimum pour l’environnement mais en autant que ça n'empêche pas « d’enrichir tous les Québécois », la priorité prioritaire du gouvernement Legault, semble-t-il.

Le réchauffement climatique coûtent cher

Pourtant, les conséquences du réchauffement climatique coûtent cher. Si M. Legault est sensible à ce genre d’arguments, alors parlons-en.

En 2017 seulement, les pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles ont été évaluées à 337 milliards $ (US). Juste à côté de chez nous, aux États-Unis et dans les Caraïbes, les ouragans Harvey, Irma et Maria ont à eux seuls l'an dernier causé des pertes de 217 milliards $.

Le réchauffement climatique risque aussi « de faire basculer plus de 100 millions de personnes dans la pauvreté d’ici à 2030 », disait déjà en 2015 la Banque mondiale. Toujours selon cet organisme, qui n’a rien de gauchiste, « L’impact des phénomènes climatiques extrêmes se chiffre à 520 milliards de dollars en pertes de consommation par an et plonge chaque année 26 millions de personnes dans la pauvreté. »

Comme si ce n’était pas assez, la Banque mondiale rappelle que les changements climatiques ont des effets sur la santé : « Chaque année, les co-polluants liés aux émissions de carbone causent plus de 7 millions de décès prématurés, et on estime que le coût des dommages directs pour la santé sera compris entre 2 et 4 milliards de dollars par an d’ici à 2030. »

Le Québec n’est pas épargné et il est fort à parier, par exemple, qu’une partie de la hausse des coûts de notre système de santé peut être attribuable au réchauffement climatique. Comment peut-on croire qu’il en serait autrement? Le Québec ne vit pas en vase clos : nous faisons partie de ce vaste écosystème qu’est notre planète.

Des opportunités d’affaires

La lutte aux changements climatiques permettra donc de réaliser des économies, en réduisant les épisodes extrêmes des dérèglements de notre climat qui provoquent des catastrophes coûteuses, voire même l'augmentation du nombre de réfugiés climatiques (j'en parlerai lors d'une prochaine chronique).

Dans la logique affairiste de François Legault, juste ça pourrait être une bonne raison pour s’engager à lutter contre les changements climatiques.

Mais il y a plus.

La lutte aux changements climatiques représente aussi de bonnes opportunités d’affaires, pour poursuivre dans la logique « business » du nouveau Premier ministre.

Selon la Banque mondiale, « Sur les 15 prochaines années, le monde aura besoin d’environ 90 000 milliards de dollars d’infrastructures nouvelles, pour l’essentiel dans les pays en développement et à revenu intermédiaire. »

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), « pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2° C d’ici la fin du siècle, il faudra investir en moyenne 3 500 milliards de dollars par an dans le secteur de l’énergie, jusqu’en 2050 ».

Qu’attend donc le Québec pour s’enquérir de ces opportunités afin de mettre la main sur sa part du gâteau?

Et si notre gouvernement allait plus loin encore en devenant un leader mondial dans le domaine de la construction « d’infrastructures nouvelles » (en bois par exemple), tout en renforçant ses liens de solidarité internationale?

Et si notre gouvernement déployait encore plus largement dans le monde son expertise au niveau de la production d’énergie hydroélectrique et accélérerait la recherche et le développement d’énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne?

Faire de la lutte aux changements climatiques une réelle priorité

Ce ne sont là que quelques exemples des opportunités d’affaires qui s’offrent au gouvernement Legault, tout en s’engageant réellement dans la lutte aux changements climatiques.

Mais pour cela, il faudrait qu’il accepte de s’y consacrer en priorité pour vrai. En mettant cette lutte à l’avant-plan, tout en comprenant que le développement économique du XXIe siècle se fera dans le respect de nos écosystèmes.

Il est révolu le temps de l’exploitation indue de nos ressources naturelles.

On ne pourra pas parler d’enrichissement si la pauvreté continue de s’accentuer avec le réchauffement climatique.

S'il le faut, parlons le même langage que le nouveau Premier ministre : en 2018, l’environnement et les affaires se conjuguent au présent.