Changer sa notion du temps

Certains voudraient avoir plus de temps à passer en famille, d’autres aimeraient plus de temps à consacrer à leurs projets professionnels. Peut-être voudriez-vous avoir plus de temps pour simplement rêver ou même relaxer ? On dit aussi que le temps c’est de l’argent. Si c’est vrai, il serait temps d’apprendre à bien gérer son temps.

À ceux qui ont l’impression que le temps leur glisse entre les mains, il est très certainement temps d’y remédier. Rien de pire qu’avoir l’impression de perdre son temps. Et que dire de ceux qui, après un long week-end, réalisent qu’ils n’ont pas eu le temps de faire la moitié de ce qu’ils avaient anticipé réaliser ? Est-ce de votre faute ?

Selon l’auteur Pedram Shojai, moine au monastère du Dragon jaune, en Chine, maître de qi gong et docteur en médecine orientale, le temps est si précieux qu’il représente même notre bien le plus cher. Le temps c’est la vie, après tout. Lorsque notre cycle terrestre est terminé, et qu’il n’y a plus de temps devant nous, c’est le moment de tirer sa révérence. Et qu’avons-nous fait de tout ce temps durant toutes ces années ? Au lieu de se plaindre que l’on manque de temps, voyons le temps comme un cadeau précieux. Dans ce livre, l’auteur vous propose non seulement de gagner du temps, mais aussi d’avoir une relation plus saine avec le temps.

Redéfinir ses priorités

La meilleure façon de gagner du temps est de savoir s’arrêter pour en prendre conscience et, surtout, cessez d’angoisser. Commencez par analyser votre semaine de façon objective et vous verrez que vous avez perdu beaucoup de temps à faire des choses non nécessaires et qui, de surcroît, ne vous plaisaient pas particulièrement. Dans le livre L’art de suspendre le temps, on découvre un moine moderne qui sait donner des conseils sur la gestion des courriels et la manière d’utiliser les réseaux sociaux pour gagner du temps au lieu d’en perdre tout en restant zen. Par le biais de 100 rituels à réaliser en 100 jours, on apprend à mieux contrôler son emploi du temps, pour finalement accéder à l’abondance de temps.

Guérir autrement

Lorsque la médecine ne peut plus rien pour vous, que reste-t-il ? Devant l’impuissance ressentie face à la maladie, on peut avoir l’envie de se tourner vers la médecine alternative ou encore la spiritualité. Écrit par le neurologue français Antoine Sénanque, cet ouvrage est désarmant. Selon lui, il existe bel et bien un lien entre le corps et l’esprit. L’auteur a enquêté sur une foule de phénomènes, dont la guérison chamanique, la médecine antique, les vibrations, l’énergie, les apparitions et les guérisons miraculeuses sur des lieux de pèlerinage. Ses conclusions sont surprenantes.

La force du sourire

Si sourire est facile et naturel en apprenant une bonne nouvelle, l’inverse est aussi vrai. Dans les moments difficiles, tentez néanmoins de sourire. Voilà ce que propose l’auteure Christelle Duquenoy, qui a elle aussi vécu son lot d’épreuves. L’épreuve est l’un des meilleurs moments pour s’accrocher à ses rêves. Avec un peu d’efforts, et du temps, le sourire pourra reprendre sa place. Aller chercher l’amour au fond de votre cœur est sans doute l’outil le plus merveilleux pour illuminer votre visage, et sourire !

L’après-vie

L’ex-reporter de guerre français qui s’est fait connaître avec son best-seller Le test souhaite faire la preuve que la vie après la vie existe en signant Après... Après la mort de son frère et de son père, Stéphane Allix a réussi à démontrer qu’il était possible de communiquer avec les personnes décédées par l’entremise de médiums. Après avoir reçu des centaines de témoignages, consulté de nouveaux médiums et des psychiatres, il parvient à prouver, avec une forte conviction, que la vie après la mort est une réalité.

Le coup de cœur du mois

Démystifier les cristaux

Auteure de plusieurs livres sur l’utilisation des cristaux, Judy Hall, propose ici un guide pour démystifier le pouvoir des cristaux et apprendre à les intégrer dans sa vie. Chaque pierre étant dotée de diverses vertus, aussi bien les utiliser et les porter à bon escient. S’il semble prétentieux d’affirmer que les cristaux peuvent transformer sa vie, on pourrait être étonnée de constater certains résultats. Si l’on savait déjà que le quartz rose est associé à l’amour et aux émotions, que le lapis-lazuli est utilisé pour l’élévation spirituelle et que l’hématite aide la guérison, ou que la tourmaline noire est une pierre de protection très puissante, ce guide va plus loin encore. Outre les propriétés associées à chaque pierre, l’ouvrage nous fait découvrir les grilles à élaborer et les formes géométriques à utiliser permettant de transformer l’énergie. Des conseils sont également prodigués afin d’harmonise ses chakras. Un très beau livre magnifiquement illustré.