CÔTÉ, Yvan



Au CHUM de Montréal le 7 septembre 2018, est décédé à l'âge de 80 ans et 6 mois monsieur Yvan Côté, arpenteur-géômêtre, et demeurant à St-Lambert, fils de feu Wilfrid Côté et de feu madame Blanche Migner. Il laisse dans le deuil ses frères: Michel Côté (Louise Lemay) et Jacques Côté (Roseline Roy); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Selon les volontés du défunt il n'y aura aucune cérémonie.