D’ado agressée à vedette porno

Elle découvre qu’elle est enceinte dans un bar de danseuses

« Lorsque j’ai vu que le test était positif, j’ai senti que le ciel venait de me tomber sur la tête et qu’on m’annonçait qu’il ne me restait que six mois à vivre », dit-elle sans aucune gêne, puisqu’à cette époque elle ne voulait pas d’enfant et qu’elle venait de se séparer.