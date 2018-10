Des suggestions de lecture pour l’Halloween

Depuis janvier 2016, les aventures de Florian Henn, de François Calvier et de Julien Aubrée sont diffusées sur la chaîne YouTube Mamytwink. Délaissant brièvement prisons désertes ou phares maudits, deux d’entre eux (Florian et Julien) nous parlent de leur livre et de ceux des autres.

Photo courtoisie

Vous pouvez nous parler un peu du livre Les explorations nocturnes, nous dire ce qui vous a amené à l’écrire ?

Florian : Les explorations nocturnes, c’est le récit de trois aventuriers à la découverte de sept lieux historiques abandonnés exceptionnels. D’un fort de guerre perdu au sommet des Alpes aux Catacombes de Paris, cet ouvrage met en lumière le patrimoine historique oublié d’une façon insolite. Entre histoire, aventure et frisson, je raconte les plus belles expéditions que j’ai menées avec mes acolytes François Calvier et Julien Aubrée.

Pourquoi avez-vous choisi de faire toutes ces visites de nuit ?

Florian : J’ai commencé à explorer des lieux abandonnés en 2010. Il s’agissait d’anciens forts datant des années 1860 et faisant partie de la ceinture de défense de Metz (ville dans laquelle je vis depuis 2008). Rapidement, j’ai été fasciné par ce patrimoine oublié.

Au fur et à mesure de mes visites, j’ai décidé d’y venir de nuit. L’absence d’activité, le silence, la décrépitude des lieux... Tous les ingrédients sont présents pour créer une ambiance angoissante. C’est cette part de frisson et de peur de l’inconnu que j’avais envie de partager dans mes premières vidéos, et plus tard dans le livre.

Laquelle de ces explorations nocturnes vous a effrayé le plus ?

Florian : La première que j’ai enregistrée pour ma chaîne YouTube, en 2015. Après plusieurs mois de réflexion, François, Julien et moi décidons de tourner un reportage sur les forts abandonnés de Metz. Muni de deux caméras (une pour capter mes expressions, l’autre pour filmer ce que je vois), j’explore les kilomètres de galeries souterraines pendant que François m’attend dans sa voiture, prêt à intervenir en cas de problème. Au bout de 2 h 30, je l’appelle pour lui indiquer que je souhaite mettre fin au tournage, mais il insiste pour que je termine par la « cabane du fou », un bunker enterré.

Toujours seul, je descends le long couloir et, arrivé en bas, je tombe nez à nez sur la dépouille d’un homme baignant dans une mare de sang ! Je hurle et je m’enfuis, quand une silhouette sort de l’ombre. Je reconnais François, qui m’explique que c’est une blague...

Côté romans, quel serait selon vous le livre le plus terrifiant jamais écrit ?

Julien : C’est une question compliquée, car chaque personne n’est pas effrayée par la même chose ! Personnellement, ce sont les récits d’H. P. Lovecraft qui m’ont donné le plus de sueurs froides. L’appel de Cthulhu est l’un des plus connus et celui dont je recommanderais la lecture.

Il ne s’agit pas d’une histoire de monstre avec du sang et des tripes, mais d’un homme qui mène une mystérieuse enquête aux confins de la science et de l’ésotérisme. Au fil de ses découvertes, la santé mentale du personnage principal se détériore jusqu’à le confronter à Cthulhu, une entité cosmique endormie dans les profondeurs de la terre...

Pour les amateurs de frissons, auriez-vous d’autres titres à suggérer ?

Florian : Le parfum de Patrick Süskind. On suit la vie de Jean-Baptiste Grenouille, personnage doté d’un odorat extraordinaire, qui est à la recherche de la création du parfum parfait. Au début, on n’a pas l’impression de lire un livre d’horreur. Mais petit à petit, l’ouvrage se transforme en un récit de meurtrier. Le malaise s’installe et on découvre un tueur en série prêt à tout pour arriver à son but.

Photo courtoisie

Mangez-le si vous voulez de Jean Teulé. Alain de Monéys, un jeune Français, est pris par erreur pour un Prussien par des villageois. Le village sombrera dans l’hérésie et, motivés par une haine insatiable, ses habitants infligeront un terrible sort au jeune innocent. C’est de l’horreur à l’état pur. Pourtant, l’histoire est vraie...

Photo courtoisie

Julien : Dracula de Bram Stoker. L’histoire de vampire par excellence. Ici, pas de gentils vampires amoureux de lycéennes. Dracula est un vieux comte aux cheveux blancs et aux doigts crochus. Un immense classique de la littérature à côté duquel on ne peut pas passer.

Photo courtoisie

Le Horla de Maupassant. Un journal intime dans lequel l’auteur est témoin de phénomènes surnaturels causés par une créature invisible : le Horla. Cherchant à se libérer de son emprise, le personnage principal sombre dans la folie.

Photo courtoisie

En dehors des romans d’horreur, quels livres avez-vous récemment appréciés ?

Florian : Julien et moi sommes de grands passionnés d’histoire et récemment, je me suis intéressé à la saga Les rois maudits. Cette dernière, écrite entre 1955 et 1977 par Maurice Druon, raconte l’histoire de la royauté française et les intrigues liées au pouvoir. G. R. R. Martin, l’auteur de Game of Thrones, a d’ailleurs indiqué qu’il s’était inspiré des Rois maudits pour imaginer son œuvre.