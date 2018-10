Deux visites mémorables

Après une visite des municipalités de Regla et de Casa Blanca, on ne peut se priver du plaisir de se rendre, du même pas, à la forteresse San Carlos de la Cabaña, un ancien complexe militaire situé à l’entrée de la baie de La Havane qui servait à se protéger des attaques des pirates et des envahisseurs.

De forme polygonale, cette place forte mesure 700 m de long par 240 m de large, avec ses aires ouvertes où l’on peut encore voir les canons d’époque, les pièces d’artillerie et tout le système de défense propre au dix-huitième siècle : remparts, fossés, tunnels, quartier général, magasins, intendances, cachots, etc. Les Espagnols y avaient cantonné leurs meilleures unités qui luttèrent contre les indépendantistes cubains au dix-neuvième siècle. Plusieurs seront fusillés, d’autres seront emprisonnés, comme le poète et apôtre de l’indépendance José Marti. Après le triomphe de la Révolution, plus précisément le 3 janvier 1959, le commandant Ernesto Che Guevara y installa ses quartiers généraux. De nombreux tortionnaires du régime de Batista furent jugés pour crimes de guerre et passés par les armes.

Cette forteresse est aujourd’hui transformée en musée, avec plusieurs salles d’exposition, dont une consacrée au Che. Bien sûr, l’aspect militaire y domine. À l’extérieur, les zones d’ombre y sont peu nombreuses. Heureusement, les salles d’exposition sont également des oasis de fraîcheur. Tous les ans, en février, la Cabaña accueille les éditeurs du monde entier et se transforme en une immense foire du livre. Une véritable fête pour tous les âges. Comme, à Cuba, tout se fait sur un pied de danse, de nombreux groupes musicaux viennent s’y produire en soirée.

Chaque soir, on organise la cérémonie du « Cañonazo de las Nueve », qui attire de nombreux touristes. Un bataillon en tenue d’époque (XVIIIe siècle) défile au pas, puis met le feu au canon et tire une salve pour perpétuer la tradition. Déconseillé aux oreilles sensibles.

De jour comme de nuit, le point de vue sur la ville de La Havane est extra­ordinaire.

Le château El Morro

Situé tout près de la Cabaña, s’élève sur un promontoire escarpé le château de Los Tres Santos Reyes Magos (en hommage aux trois Rois mages) del Morro, mieux connu comme El Morro. Sa construction est plus ancienne que la Cabaña et date du seizième siècle. À certains endroits, ses murs atteignent quelque trois mètres de large. Sa hauteur de plusieurs dizaines de mètres, du côté de la mer, le rendait pratiquement inexpugnable.

On y trouve également une batterie de douze canons surnommée les Douze Apôtres, qui servaient à défendre la ville contre les pirates. Ainsi que le fameux phare, électrifié depuis 1945, qu’on peut voir de loin, de l’autre côté, sur le Malecon havanais. La forteresse sert également de musée pour des expositions et le prix d’entrée est de 6 CUC comme pour la Cabaña. Là aussi, le point de vue sur la mer et la baie est impressionnant. On y trouve également deux restaurants.