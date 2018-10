L’acteur Normand D’Amour présente Choucroute et Gaston, les deux teckels de la famille, qui ne sont pas toujours en mesure de réchauffer son cœur et qui semblent plutôt... problématiques.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ces deux chiens ?

Les deux teckels ? Aucune de mon côté. Nada ! Ce sont les chiens de ma blonde et de ma fille Marguerite. Pas vraiment mon type de chien. C’est Merlin, un mélange de labrador et d’épagneul, qui a été mon chien. Le meilleur chien du monde. Il était parfait. Il est décédé maintenant. Les teckels, eux, sont bien « cute ». Je les aime bien et je m’en occupe, mais je ne m’attache pas vraiment à eux.

2. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime tous les animaux. Je dirais que ça dépend plus du chat ou du chien comme tel, de sa personnalité. J’ai de l’affinité pour les chats. J’en ai eu un, un chat blanc aux yeux verts, qui était vraiment cool, mais il est parti quand Merlin est arrivé. Là, on a aussi un chat, mais il est un peu plus sauvage.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos chiens ?

Choucroute, la plus petite des deux, a 7-8 ans et le gros, c’est Gaston, un teckel roux de 5-6 ans. Gaston, c’est un beau garçon, mais il est très tannant. Choucroute est très insécure. Lorsqu’elle était petite, elle a eu une mauvaise expérience avec un monsieur qui avait une canne et depuis, elle jappe et elle court après tous les gens qu’elle rencontre. Elle a contaminé Gaston. Ils jappent donc ensemble !

Ce sont les chiens les plus problématiques de la terre ! En plus du fait qu’ils sont sujets aux hernies discales, ils jappent pour tout et pour rien : quand quelqu’un entre dans la maison, quand ils sont dans le lit et entendent un bruit, quand ils croisent quelqu’un dans la ruelle... De vrais défenseurs de la galaxie ! Ils jappent même quand quelqu’un soupire ! Ils jappent après moi, le soir, quand j’arrive à la maison, jusqu’au moment où ils me reconnaissent.

4. Racontez-nous un de leurs mauvais coups.

En plus de japper, ils courent après le monde qu’ils croisent. C’est gênant. Mais, à part ça, ils ne font pas de mauvais coups. Ce sont des chiens de maison : ils dorment et ne font rien la plupart du temps.

5. Parlez-nous de leurs problèmes de santé.

Choucroute a eu une hernie discale l’an passé, un problème typique pour cette race de chien. Elle avait de la misère à marcher et se déplacer. Elle a été opérée pour cela et elle va bien maintenant. Gaston, lui, a commencé à avoir le même problème récemment. On le fait soigner chez un vétérinaire, en acupuncture. Il reçoit aussi des traitements au laser et il est au régime. Il a perdu 5 livres et ça l’aide aussi.

6. Quelle est leur activité préférée ?

Se promener. Dès que je prononce ce mot, ils tournent les yeux vers moi et lèvent leurs oreilles. Je les sors 2 fois par jour. Je les sors plus souvent que ma fille ! On fait 3 fois le tour de la ruelle. Tout le monde les connaît, car ils s’annoncent toujours en jappant dans la ruelle ! Aussi, ils en profitent pour japper après Couscous, un chien qui reste dans le voisinage. Il y a donc Choucroute et Couscous qui se chicanent...

7. Quel est leur endroit préféré ?

Le sofa et le lit ! Le soir, quand je vais regarder des trucs sur le iPad dans le lit, ils viennent se coucher à mes pieds.

8. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Mon fils vient rester ici avec sa blonde. C’est une grande maison avec un spa, alors ils en profitent. Ça les change de leur 4 ½.

