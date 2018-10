Impact : n’avoir aucun regret

L'Impact de Montréal ne tient pas sa destinée entre ses mains afin de se tailler une place en éliminatoires, mais l'important, selon Saphir Taïder, c'est de bien faire lors des deux derniers matchs pour n'avoir aucun regret.

«C'est compliqué, mais bon, à nous de gagner nos deux matchs pour n'avoir aucun regret», a-t-il dit samedi, à l'aube de l'avant-dernier match de la saison, contre le Toronto FC au Stade Saputo.

«Tout est possible au soccer, il ne faut pas perdre espoir. On a déjà vu des scénarios incroyables par le passé. Ce serait donc bête de ne pas donner le maximum et d'avoir des regrets en sachant que D.C. United peut perdre des points.»

Avec deux gains, l'Impact terminerait la campagne avec une récolte de 49 points alors que D.C. United et le Crew de Columbus, qui sont en position de faire les éliminatoires actuellement, ont respectivement 47 et 48 points au compteur avec deux matchs à faire également.

«Dans tous les cas, si on gagne nos deux derniers matchs, on aura donné le maximum, a poursuivi Taïder. Je crois que tout le monde sera fier de nous, que ce soit au niveau de l'organisation ou chez les partisans.»

«On a encore espoir de participer aux éliminatoires, on ne le cache pas. Ça passe par deux victoires et on verra par la suite.»