Khashoggi, une boucherie absolue

Donald Trump aime les explications simples, les slogans faciles (« Democrats produce mobs, Republicans produce jobs ») et les histoires qui se terminent bien, c’est-à-dire à son avantage. De tomber dans la facilité, on peut difficilement le lui reprocher : ne sommes-nous pas pareils ? Pourquoi se casser la tête si les réponses qu’on nous donne font à peu près l’affaire ?

Tard vendredi soir en Arizona, au cours d’une table ronde réunissant des élus et des représentants de l’industrie de la défense, Donald Trump a répété que, de toutes les réactions que pourrait lui inspirer la mort de Khashoggi, la résiliation des contrats militaires signés l’année dernière lors de son séjour en Arabie saoudite n’en fait pas partie.

« Je préférerais que nous n’utilisions pas, comme punition, l’annulation de 110 milliards de dollars de travaux, qui correspondent à 600 000 emplois. » L’image est simple à comprendre : on impose le respect des droits humains, on perd des jobs. Et Trump d’ajouter que les contrats que les États-Unis rejettent, les Russes, les Chinois, les Français ou les Britanniques vont s’empresser de les récupérer.