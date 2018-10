La Côte-Nord en bateau

Pour un voyage unique au cœur du Saint-Laurent et la découverte de ses villages côtiers du Nord, on navigue à bord du Bella Desgagnés. Moments inoubliables en perspective.

Photo courtoisie, Stéphane Richard

Le bateau cargo Bella Desgagnés accueil­le jusqu’à 420 personnes à son bord. Il sert au ravitaillement des populations et permet les déplacements entre les villes de la Côte-Nord de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon. Pour faire une croisière hors de l’ordinaire de 2200 km et réaliser 22 escales dans des villes et villages le long du fleuve Saint-Laurent, les passagers embarquent au port de Rimouski. Ils accostent alors à Sept-Îles, Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegashka, La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, St-Augustin et Blanc-Sablon.

Photo courtoisie, Cindy Nadeau

Au départ, le chef des services aux passagers remet un journal de bord contenant des informations sur les villes, les points d’intérêts, les distances à parcourir à pied, les escales et leur durée, etc. En haute saison, une animatrice sur le bateau propose des documentaires sur les villages, des activités d’observation sur les ponts, des informations sur la faune, la flore et les mammifères marins. En basse saison, ces services sont moins généreux, mais les voyageurs bénéficient de beaucoup d’intimité et les paysages restent spectaculaires. Les immenses icebergs sont impressionnants alors que les levers et couchers du soleil sont magnifiques.

Photo courtoisie, Cindy Nadeau

LES CABINES

On loge dans l’une des 63 cabines de sept catégories parfaitement lumineuses. La décoration est simple, mais le confort évident. Chacune dispose d’un hublot ou d’une fenêtre, de deux ou de quatre lits à une place, d’un bureau de travail, d’un fauteuil et d’une chaise, d’un téléviseur ainsi que d’une salle de bain complète dotée d’un plancher chauffant. Savon, serviettes et literie sont fournis, mais on apporte produits de soins et séchoir à cheveux.

À savoir

TARIFS : Sept nuits en basse saison à partir de 1975 $ et en haute saison à partir de 2250 $. Les 65 ans et plus profitent d’un rabais. On réserve déjà pour l’été prochain.

SERVICES : On prend les repas à la salle à manger ou à la cafétéria. Les personnes à mobilité réduite accèdent à une cabine adaptée et à un ascenseur. Salle d’entraînement, arcade, buanderie, WiFi à bord. Les motoneigistes transportent leur bolide sur le navire et pratiquent leur sport durant les escales.

ACTIVITÉS SUR PLACE : On regarde le chargement et le déchargement des marchandises dans les ports. Lors des déplacements, on s’installe confortablement sur les sièges des ponts (à l’abri du vent) et on admire le paysage inoubliable, le ciel et le fleuve. On visite la timonerie.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS : À l’occasion des escales, on découvre les villages. L’été, la Coopérative de solidarité en tourisme équitable orga­nise des excursions sur terre.

COORDONNÉES

Le Bella Desgagnés (Relais Nordik)

17, avenue Lebrun

Rimouski (Québec)

G5L 7R1

Téléphone : 1 800 463-06800

relaisnordik.com