La mairesse ne s’inquiète pas

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’énoncé

Après avoir affirmé cette semaine que les utilisateurs pourront fumer du cannabis récréatif dans les lieux publics sur la majorité de l’île de Montréal, la mairesse Valerie Plante a dit ne pas anticiper de changements majeurs aux habitudes de vie des Montréalais avec la légalisation.

« Il n’y aura pas dans les prochains jours et semaines des hordes de nouveaux utilisateurs de cannabis. Ce n’est pas ça qui s’est passé ailleurs, alors je ne pense pas que c’est ce qui va se passer à Montréal », a-t-elle soutenu.

Les faits

La mairesse a raison pour ce qui est de la consommation dans l’État du Colorado, mais dans un pays comme l’Uruguay, où la marijuana est légale depuis juin 2017, des chercheurs affirment avoir vu une augmentation du nombre d’utilisateurs.

C’est le manque d’offre dans le marché légal qui provoquerait cette augmentation, puisque les pharmacies qui distribuent le cannabis en Uruguay fourniraient seulement 10 à 20 % des utilisateurs du pays, selon les études de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies.

Au Colorado, où le cannabis est légal depuis 2014, son utilisation est demeurée stable pour toutes les tranches d’âges, à l’exception de celle des 12-17 ans.

Effectivement, l’utilisation chez les jeunes de cet âge est passée de 18,35 % à 16,21 %, une baisse de 2,14 % entre 2015 et 2016, selon le National Survey on Drug Use and Health.