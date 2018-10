La trame des grands moments

Une chanson évoque souvent un moment marquant de vie. Ce rapport à nos sens et à notre mémoire devient important dans une fiction pour accentuer une émotion, mettre des mots sur un silence, un geste. L’utilisation de chansons dans nos séries télé est un phénomène croissant. C’est aussi, aujourd’hui, un gage de qualité d’une production. J’en discute avec trois intervenants concernés.

« Ce n’est pas un phénomène récent, soutient la productrice et auteure Fabienne Larouche. Il y a 20-25 ans, on entendait des chansons connues dans des séries comme Ally McBeal et E.R. Pour moi, la musique a toujours été importante. Je voulais ça depuis longtemps parce que j’aime entendre des chansons dans les séries américaines. À mes débuts, des demandes étaient refusées par les producteurs. Dès que j’ai commencé à produire, c’était évident que le budget serait réfléchi pour inclure des chansons. Dans Fortier, on a utilisé du Nanette Workman, du Michel Pagliaro. Nous avons même introduit White Rabbit de Jefferson Airplane. Et j’étais très fière que la série se termine sur Loosing my religion de R.E.M. »

« C’est effectivement un domaine qui a connu une croissance, observe Sébastien Lépine, spécialiste en libération de droits d’auteurs et musicaux chez Tram 7. Mais depuis 10 ans, avec l’arrivée de séries comme Virginie ou Les Invincibles, on voit une certaine stabilité. » Depuis 13 ans, Sébastien a travaillé à la libération de droits musicaux de plus de 830 projets. Plusieurs phénomènes se rattachent à cette tendance. « Les auteurs et réalisateurs mettent une chanson pour soulever une émotion ou faire état d’une époque, les producteurs remarquent que ça rehausse la qualité d’une production et le public aime ça et l’exprime, explique-t-il. »

Photo courtoisie, Jean-François Sauvé

Actuellement, on retrouve des chansons dans toutes les séries produites par Aetios, maison de production que Fabienne a fondée avec Michel Trudeau. « Il arrive que la musique fasse partie intégrante d’un univers comme c’était le cas dans Music-Hall. Mais elle est principalement là pour faire vivre une émotion. Son utilisation peut être parfois racoleuse, mais il ne faut jamais qu’il y ait un automatisme, ça doit rester une surprise. »

Une signature

L’intégration de chansons est même devenue une signature pour plusieurs réalisateurs. Jean-Marc Vallée a depuis toujours compris le pouvoir d’évocation des chansons. Comme dans ses films, elles sont bien présentes dans les séries Big Little Lies et Sharp Objets qui s’ouvrait d’ailleurs souvent sur du Led Zeppelin. Jean-François Rivard a, tant avec Les Invincibles que Série Noire, accordé une belle place à des groupes rock ou émergents. Les beaux malaises se terminait en chansons, souvent québécoises d’ailleurs.

Photo courtoisie, Maxyme G Delisle

« La télévision, c’est comme un tableau, souligne Fabienne Larouche. On peint ce qu’on sent. On est des éponges. On perçoit des tendances. Les chansons sont souvent inscrites au scénario. Mais les réalisateurs et les monteurs travaillent aussi en ce sens afin qu’elles s’intègrent bien au montage, au jeu des comédiens. Il arrive que la chanson choisie ne fonctionne pas et on cherche un dérivé. »

Le pouvoir des mots

Plusieurs facteurs sont importants dans l’utilisation d’une chanson. « On parle beaucoup de BPM, battements par minute, raconte Sébastien Lépine. Le ton de la voix aussi, ce qui se dégage du style musical. » Plusieurs artistes émergents en bénéficient et ont avantage à se faire connaître. Patrick Watson est un bon exemple. Il était une étoile montante dans un cercle bien informé aux États-Unis, mais qu’une chanson soit dans une scène importante de la série Grey’s Anatony lui a sans doute donné un coup de pouce.

« Utiliser une chanson en français demande une grande recherche, note Fabienne Larouche. Quand les paroles sont en anglais, c’est moins direct. Alors que de faire chanter Le petit bonheur de Félix Leclerc en rap par une élève noire dans 30 vies envoie une image puissante. Je voulais dire quelque chose, je parlais au Québec. C’était un lien entre le passé et le future. »

L’association

Sébastien Lépine se décrit comme un facilitateur entre le milieu de la musique et celui de la télévision. « Pour chaque demande d’un producteur, j’envoie une description très claire de la série, le synopsis de la scène dans laquelle on souhaite utiliser la chanson, l’intention, la justification du choix. Ensuite, c’est à l’équipe de l’artiste d’approuver l’intégration de sa chanson. » Il fait rarement face à un refus.

« Quand l’album est sorti il y a un certain temps, il n’y a jamais de réticence. Mais tout est une question de gestion. Il arrive qu’un artiste ne veuille pas qu’une nouvelle chanson soit utilisée à la télévision pour que les gens se tannent avant son lancement ou sa tournée. D’autres voient ça comme un élément de promotion. »

Marie-Ève Rochon est responsable de la coordination des licences et éditions chez Bonsound, département qui a vu le jour il y a un an devant les demandes grandissantes. « Il est important pour un artiste de garder le contrôle sur son œuvre, qu’il soit à l’aise avec le contenu lorsqu’une de ses chansons est demandée. Mais on produit des séries de grande qualité et ces collaborations sont favorablement accueillies. Il y a surtout les demandes de publicité qui suscitent une réflexion et où il y a des refus. » Fabienne Larouche avoue avoir essuyé des refus pour Cheval-Serpent étant donné la toile de fond du club de danseurs nus.

Investissement

Et combien peut coûter une chanson ? « Plus le territoire est large, plus ça coûte cher, même chose pour la longueur de la licence généralement à 5 ans en télévision. Certains artistes coûtent très cher, mais il m’est arrivé de libérer des Beatles ou du Jimmy Hendrix qui sont plus durs à obtenir, explique Sébastien Lépine. » Fabienne avoue avoir payé 50 000 $ pour un 30 secondes qui en valait vraiment la peine. « Mais à ce moment-là, il faut couper ailleurs, tranche-t-elle. »

Pour les artistes, l’utilisation d’une chanson devient une belle visibilité. Des séries destinées à un public de jeunes adultes en utilisent beaucoup même si les habitudes de consommation d’écoute ont changé. « Ça suscite un intérêt, c’est certain, remarque Marie-Ève Rochon, ça rejoint un public qui risque d’acheter des billets pour voir un show. On a remarqué l’impact de Fugueuse sur Yes McCan notamment. »

Sébastien Lépine affirme que certaines chansons ont connu une augmentation de téléchargement de 300 % suivant la diffusion d’une émission. Dans un contexte où il ne se vend plus d’albums, c’est une belle façon de faire voyager et découvrir la musique. Parce que le pouvoir d’une chanson avec la justesse d’une scène, c’est un mix parfait !

