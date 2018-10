Le Canadien vise un quatrième gain de suite

Le surprenant Canadien de Montréal est de passage à Ottawa pour y affronter les Sénateurs samedi soir afin d’accomplir ce qu’ils n’ont réussi qu’une seule fois l’an dernier.

Forts de leurs trois victoires consécutives, les «Glorieux» (4-1-1) y vont pour quatre gains d’affilée face à leurs rivaux canadiens. Entre le 25 novembre et le 2 décembre 2017, le Tricolore avait collé cinq victoires consécutives. Il n’est pas parvenu à coller plus de deux triomphes – quatre fois au total - du reste de cette campagne désastreuse.

Plus important encore, Carey Price, qui normalement n’accorde que peu d’importance aux statistiques, pourrait rejoindre l’une de ses idoles. Sa prochaine victoire lui procurera la 289e de sa carrière. Un fait d’armes qui lui permettrait d’égaler Patrick Roy au deuxième rang des gardiens les plus victorieux de l’histoire du CH.

«Quand j’étais enfant, je voulais être comme Patrick. Alors, de me rendre aussi loin dans ma carrière me rend fier», a souligné le choix de premier tour (cinquième au total) du Tricolore en 2005.

Tomas Plekanec ne sera pas en uniforme pour l'affrontement du jour. Le Tchèque a été inséré sur la liste des éclopés en raison d'une blessure au bas du dos.

À l’entraînement de la veille, Charles Hudon et Nikita Scherbak étaient les attaquants en surplus, tandis que Nicolas Deslauriers complétait un trio avec Matthew Peca et Andrew Shaw.

Claude Julien s'adressera aux journalistes à 16h30 et devrait, en principe, annoncer sa formation complète. Deslauriers, qui est rétabli d'une fracture au visage, pourrait disputer son premier match de la saison.

Les Sénateurs : surprise!

Si on parle des succès du Canadien, ceux des Sénateurs ont de quoi surprendre aussi.

L’une des pires équipes de l’Association de l’Est en 2017-2018, les Sénateurs revendiquent trois victoires et une défaite en prolongation après six matchs (3-2-1) et ne sont qu’à deux points du deuxième rang de la section Atlantique que détient le Bleu-blanc-rouge.

Le défenseur Erik Karlsson, joueur de concession de la dernière décennie, étant maintenant sous d’autres cieux, l’arrière Thomas Chabot a su remplir une grande pointure avec brio jusqu'ici.

L’ancien des Sea Dogs de Saint John pointe à égalité avec Chris Tierney au premier rang des siens avec huit points, dont six aides.

L’autre révélation est aussi un défenseur québécois : Maxime Lajoie, auteur de quatre filets et sept points, ce qui représente le troisième meilleur rendement des «Sens».

Montréal a une fiche de 6-1-0 à ses sept derniers affrontements contre Ottawa. La fiche du CH à vie dans la capitale nationale avant le duel : 30-30-1-7.

Voyez cette confrontation à TVA Sports à compter de 18h avec l’avant-match.