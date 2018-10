Le CNDF remporte un match important en fin de saison

Dans une bataille régionale corsée disputée dans des conditions difficiles en raison du vent, le campus Notre-Dame-de-Foy a fait un grand pas vers une place dans les séries éliminatoires en disposant, samedi, des Élans de Garneau par la marque de 26-19.

Avec une fiche de 3-5, le CNDF obtiendra son billet pour la danse d’après-saison s’il remporte son dernier match face aux Cheetahs de Vanier, samedi prochain, ou que les Titans de Limoilou s’inclinent une fois à leurs deux dernières rencontres.

« C’était un match très, très important, a résumé l’entraîneur-chef Marc-André Dion. Parce que Garneau ne nous a pas battus depuis 2013, on savait qu’on aurait droit à un solide match de leur part. Tant mieux si on poursuit notre séquence victorieuse contre eux, mais l’emphase était sur l’importance de la rencontre et non la séquence. Nous avons une meilleure équipe que notre fiche l’indique. »

Du côté des Élans, qui présentent un dossier de 4-4, ils devront oublier l’objectif d’accueillir un match des séries à domicile. Ils finiront en 5e ou 6e place selon le résultat de leur dernier match face aux Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu.

« On s’est battu nous-mêmes, a déploré l’entraîneur-chef Claude Juneau. On a manqué d’exécution en première demie. On ne peut pas écoper de punitions quand on se retrouve à l’intérieur de la ligne de 20 verges de nos adversaires. On savait qu’il s’agirait d’un match émotif et nos gars ont répliqué. »

Décisions douteuses

S’il déplorait les gestes d’indiscipline de ses protégés, Juneau se questionnait aussi sur quelques décisions des officiels. « Il y a eu des appels vraiment douteux en deuxième demie, a affirmé Juneau. Au lieu d’un bloc illégal comme M. Dion me l’a dit, on a reçu une punition de rudesse, ce qui a eu pour effet de perdre les verges et l’essai, a expliqué Juneau. On s’est donc retrouvé à tenter de convertir un quatrième essai. Quant au contact illégal en fin de match qui a permis à CNDF de garder le ballon, tu as vu le jeu. »

« Le travail des officiels est difficile et je ne veux pas les ramasser, mais des décisions ont un impact sur l’issue des parties, de poursuivre Juneau. Comme entraîneur, on suit des formations et ça devrait être la même chose pour les officiels. On doit travailler ensemble pour le bien de la ligue. »

Lapointe s’illustre

Dans la défaite, Olivier Lapointe a connu un fort match. De retour au jeu après avoir subi une commotion cérébrale pour un coup à la tête face aux Nordiques de Lionel-Groulx lors de la troisième semaine d’activités, geste qui n’a pas été sanctionné sur le terrain ni après la plainte des Élans, le porteur de ballon de première année a marqué deux touchés et récolté 157 verges totales (passe et course).

En relève à Alexandre Naud qui a été remplacé après un quart, le quart-arrière recrue Jérôme Rancourt a bien fait avec deux passes de touché et des gains de près de 200 verges.

« Jérôme fait de mieux en mieux et il était en contrôle, a mentionné Dion. En raison de la qualité de son bras, il était capable de lancer contre le vent et ça ajoutait un porteur de ballon. »

Défaite humiliante des Faucons à Montréal

Les Faucons de Lévis-Lauzon (2-6) ont essuyé un cinglant revers par la marque de 63-27 face aux Phénix d’André-Grasset (6-2), samedi à Montréal.

« C’est humiliant, a résumé l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard. Je suis vraiment déçu de notre départ. On a commis un échappé sur le botté d’envoi et commis une interception, deux jeux qui nous ont fait mal en partant. Je n’ai pas aimé notre effort et notre attitude. Quand on offre une bonne performance comme ce fut le cas dans la défaite contre le Vieux Montréal la semaine dernière, je suis capable de vivre avec le résultat. Parce qu’on mise sur une offensive qui préconise un rythme rapide, on doit connaître un bon départ sinon on se complique la tâche. »

Les Faucons misent sur une équipe jeune. « Nous avons subi plusieurs blessures à des postes clés, a expliqué Bouffard. Certaines recrues voient du terrain alors qu’elles ne le devraient pas. Nos jeunes manquent de maturité, mais ça va payer dans le futur. »

Malgré leur fiche, les Faucons peuvent toujours espérer se glisser dans les séries éliminatoires, mais ils auront besoin d’aide. Les Faucons devront tout d’abord vaincre les Cougars du Collège Champlain à leur dernier match, samedi prochain. Ils doivent aussi se croiser les doigts et espérer une défaite du CNDF contre Vanier et des victoires de Limoilou contre les Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et Lionel-Groulx.

Si tous les astres s’alignent, les trois formations de la région de Québec termineraient avec une fiche de trois gains et six revers et les Faucons seraient favorisés pour le 7e et dernier rang donnant accès aux séries en raison d’un meilleur différentiel de points dans les parties entre les trois formations.

Disette terminée

En Division 2, les Condors de Beauce-Appalaches ont stoppé une séquence de 19 défaites consécutives en disposant des Volontaires de Sherbrooke par la marque de 16-14. Nathan Bolduc a réussi un placement de 37 verges sur le dernier jeu du match pour procurer la victoire à la troupe de Marc Loranger.

La dernière victoire des Condors remontait au 10 octobre 2015, un gain de 19-12 face à ces mêmes Volontaires.