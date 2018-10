Le cri du cœur d’une mère contre l'intimidation

Une mère de Shannon anéantie par les lamentations de son fils victime d’intimidation à l’école a décidé d’utiliser la voie des réseaux sociaux pour lutter contre ce fléau.

Ysabel Lafrance raconte avoir eu le cœur brisé quand son garçon de huit ans a éclaté en sanglots en rentrant de l’école, jeudi dernier. La maman a décidé de filmer son enfant à l’aide de son téléphone afin de montrer au monde les ravages de l’intimidation et de publier le tout sur Facebook.

Dans la vidéo de deux minutes, devenue virale, on aperçoit le jeune garçon en pleurs et on peut entendre la mère lui demander ce qui ne va pas. « Tout le monde me fait mal et ils rient de moi », répond-il avec peine. Il dit ensuite souhaiter que ses camarades de classe cessent de l’importuner.

Au bout d’une soixantaine de secondes, Mme Lafrance ramène l’objectif sur elle et implore les parents d’avoir une discussion au sujet de la discrimination avec leurs enfants.

Passer le message

« Je ne veux pas que vous voyiez cela comme si je l’utilisais. Je veux juste que vous compreniez que c’est vraiment difficile et de passer le message, parce que clairement, le message n’est pas lancé partout concernant l’intimidation », affirme-t-elle aussi.

En entrevue avec Le Journal, Ysabel Lafrance explique que le comportement de son garçon était différent depuis quelques jours. L’élève de quatrième année du primaire est le plus jeune de sa classe et il se trouve dans une nouvelle école depuis septembre. Il a confié avoir été la cible de plusieurs moqueries et avoir été bousculé quelques fois.

Même si son garçon n’a pas subi de violence physique grave, la mère invite à ne « pas prendre à la légère » ce que les enfants peuvent ressentir.

« Je voulais montrer dans la vraie vie c’est quoi [l’intimidation]. Il a huit ans, ce n’est pas un ado de 14 ans. Ça commence vraiment jeune. Ça l’affecte énormément et ce n’est pas juste lui, c’est la famille. C’est son estime de soi », souffle-t-elle.

Nombreux témoignages

Signe que la maman a touché une corde sensible, la vidéo a été visionnée près d’un demi-million de fois en date de samedi. Elle indique avoir reçu des milliers de messages de soutien, mais aussi de nombreux témoignages de parents ou d’adultes ayant subi de l’intimidation durant leur jeunesse. « Les gens me disent qu’ils sont marqués à vie », relate-t-elle.

Mme Lafrance souligne que l’école de son fils est intervenue dès que la problématique lui a été présentée par les parents.