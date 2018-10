Le mont Fuji: une montagne inspirante

Quand tu auras dix-huit ans, ai-je dit à mon petit-fils Jude, je t’amène au Japon faire l’ascension du magnifique mont Fuji. Le Japon, quelle drôle d’idée ! C’est qu’il y a cinquante-quatre ans, lors d’un séjour de neuf mois au Japon avec mon épouse, j’ai fait l’ascension du Fuji. J’y ai attrapé la piqûre de la montagne. En espérant lui avoir légué ma passion...

Le mont Fuji, ce cône majestueux au pic enneigé, est en fait un volcan qui a fait irruption une dizaine de fois au cours des siècles, créant autour de lui un panorama spectaculaire de forêts denses, de vastes lacs creusés par la lave, de grottes de glace. Photo courtoisie

Perçue comme demeure des dieux, cette montagne sacrée inspire fascination et respect par les peuples qui la vénèrent depuis des siècles. En faire l’ascension est une expérience quasi spirituelle.

Lorsque, vêtus de blanc et portant bâton, nous en avions fait l’ascension en septembre 1964, j’avais éprouvé ce recueillement qui m’avait fait promettre bien des années plus tard de faire vivre l’expérience à mon petit-fils.

Ascension Photo Adobe Stock

Aujourd’hui, par temps clair, nous nous mettons en route à six heures du soir. Nous marcherons au cœur de la nuit pour arriver au sommet avant le lever du soleil. Notre sac à dos est lourd de vivres, d’eau et de vêtements chauds qui nous protégeront du froid une fois au sommet.

Après deux heures de montée rapide sur un sentier graveleux, nous nous arrêtons à la troisième des huttes qui longent le chemin de l’ascension. Un Torontois en stage nous y accueille chaleureusement avec une soupe (soba). Encore quatre heures de montée, nous informe-t-il avant de se remettre en route. Photo courtoisie

Alors que la noirceur s’installe, nous endossons progressivement vêtements chauds et lampe frontale. Soudain, la pente raidit et le vrai travail commence. L’altitude et le sentier sculpté de lave contorsionnée ralentissent notre marche.

Montant au rythme lent des pèlerins que nous sommes, il y avait là plus qu’un travail musculaire et une respiration parfois ardue. Ma mémoire me ramène à ce moment unique qui, 54 ans auparavant, avait pris la forme plus tard d’une recherche incessante de la montagne. Photo courtoisie

Le défilé de points lumineux que tous les marcheurs forment nous imprègne, tel le bâton du pèlerin estampillé au fer rouge à chaque hutte croisant notre chemin.

Jusque là, j’allais devant, mais voilà que Jude, habituellement si lent, déploie ses ailes, accélère le pas, arrête à peine pour se reposer, alors que moi, handicapé par une digestion difficile, je me sens plus lourd, comme si mon corps avait bien intégré l’adage : « Celui qui gravit le Fuji une fois est un sage, celui qui le fait deux fois est un fou ».

Ce n’est pas quatre heures qu’il restait à gravir, mais bien six. Le défilé des grimpeurs, filles et garçons plutôt jeunes, peu de mon âge, se densifie dans les deux dernières heures dans le passage plus escarpé. Photo Adobe Stock

Quatre heures du matin sonnent l’arrivée au sommet.

Le vent souffle, il faut vite s’encapuchonner. C’est encore la nuit.

Pour l’instant, le coup d’œil autour ne révèle rien de bien séduisant. Il faut attendre quatre heures et demie pile, le moment où le soleil se lève et où le spectacle commence.

La lumière matinale perce de tous les tons à travers les nuages cotonneux et illumine la vallée d’en bas. La vue sur le cratère hors de portée est à couper le souffle. Photo courtoisie

Que vouloir de plus ? Le petit-fils est fier, et le grand-papa est radieux.

Le Japon à portée de main Récemment encore, penser aller visiter le Japon demandait qu’on accepte l’éventualité d’un long voyage avec escales. Maintenant, en été, Air Canada propose un vol direct quotidien de Trudeau à l’aéroport Narita de Tokyo d’une douzaine d’heures, et le reste de l’année trois vols par semaine. Cher, le Japon ? Je suis parti là-bas avec l’intention d’égaler mes performances d’économies réalisées dans des pays réputés pour leurs prix avantageux, le Népal, l’Asie du Sud-est et l’Amérique du Sud. Le logement Pour toutes les bourses, le ryokan, l’auberge traditionnelle, le airbnb, les grands hôtels, et... les auberges de jeunesse magnifiques, bien aménagées, propres, et même confortables, qui ont l’accueil chaleureux autant pour les cheveux blancs que pour les cheveux blonds pour 35 $ la nuit. Le déplacement Imaginer la distance Mirabel Montréal. Narita est encore plus loin du centre-ville de Tokyo, pourtant il n’en coûte que 10 $ pour effectuer le trajet en 1 h 20 par l’autobus ou le train Keisei Limited Express ; la limousine ou le train Skyliner vous y amènera pour 25 $ en 40 minutes. Pour les déplacements à travers le pays dans des trains rapides, la Japan Rail Pass est l’idéal, celle pour 7 jours vous coûte 350 $, celle pour 14 jours, 560 $. Pour ceux qui rêvent du Fuji, un autobus partant de la station de métro Shinjuku à Tokyo vous y conduira en 1 h 20 pour 20 $.

Le Japon

Comment s’y rendre :

Vols quotidiens sur Air Canada, Montréal-Narita durant l’été

Trois vols par semaine le reste de l’année

Transports Narita Tokyo : Les plus chers : la limousine et le train Skyliner, 40 min, environ 25 $

Les moins chers : l’autobus et le train Keisei Limited Express, 1 h 20, environ 10 $

Transport Tokyo Fujiyoshida (ville au pied du mont Fuji)

Autobus de la station de métro Shinjuku, 1 h 20, environ 20 $

Transport Fujiyoshida – 5e station, point de départ habituel de l’ascension

Autobus de la station Kawaguchico, 45 min, environ 15 $

Mais l’ascension peut se faire à partir de la base de montagne, ce qui signifie 5 heures de montée supplémentaires.

Le meilleur moyen pour se déplacer au Japon, la Japan Rail Pass, 7 jours ou 14 jours, entre 350 $ et 560 $