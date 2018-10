Le pétrole attire toujours

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous propo­sons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’ini­tiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Pari risqué dans le pétrole albertain pour un richissime ex-Montréalais

Photo courtoisie

Seymour Schulich, un homme d’affaires milliardaire natif de Montréal qui a été associé avec le Québécois Pierre Lassonde dans des projets de mines d’or au Nevada, a fait l’achat de 2 millions d’actions supplémentaires de la firme Pengrowth Energy Corp. pour plus de 2 millions $. Il porte sa participation dans l’entreprise à plus de 117 millions $ et n’a pas cessé d’accumuler des actions depuis un an. L’entreprise de Calgary, qui a frôlé la faillite dernièrement, pourrait fortement bénéficier d’un rebond des prix du pétrole et de l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta, selon plusieurs analystes.

Le jeune patron de Marché Goodfood achète à Westmount

Neil Cuggy, le président montréalais de Marché Goodfood, a fait l’acquisition avec sa conjointe d’une propriété à Westmount pour 1,7 million $. « Cette élégante maison de pierre grise a connu d’importantes rénovations pour en faire l’espace de vie moderne parfait », affirme un courtier immobilier. M. Cuggy a obtenu son bac à McGill en 2010. Il a fondé Goodfood, qui fait de la livraison de repas cuisinés à domicile, avec deux associés, à 28 ans, il y a quatre ans.

Un fonds torontois investit dans DavidsTea

EdgePoint Investment Group, un fonds privé d’investissement torontois, a fait l’achat de 100 000 actions de l’entreprise de thé en difficulté DavidsTea pour une valeur de plus de 387 000 $ US. Le fonds porte ainsi sa participation dans l’entreprise à 7,4 millions $ US. L’action de DavidsTea, fondée par le Montréalais Herschel Segal, mais cotée à la Bourse du Nasdaq à New York, a perdu près de 80 % de sa valeur depuis deux ans. L’entreprise est en pleine restructuration à la suite d’une révolte d’un groupe d’actionnaires dirigé par M. Segal, qui a repris les rênes de l’entreprise cet été.

Une montre suisse à plus d’un million $

Photo Richard Mille

L’horloger suisse Richard Mille a dévoilé récemment sa nouvelle montre RM 12-01 Tourbillon, qui se détaille à 1,09 million $ l’unité. La montre, dévoilée lors d’un événement de prestige en Angleterre, s’inspire des courses d’automobiles classiques. Moins de cent exemplaires sont disponibles dans le monde.