Le week-end culturel de Anne-Marie Cadieux

Quel est votre coup de cœur cinématographique ?

Le film de Sophie Dupuis, Chien de garde, a été pour moi un très grand coup de cœur. J’ai été très contente d’apprendre que c’est le film qui a été choisi pour représenter le Canada dans la course aux Oscars et en plus, il vient de reprendre l’affiche en salle. Le trio d’acteurs, Maude Guérin, Jean-Simon Leduc et Théodore Pellerin, est exceptionnel. La réalisation de Sophie Dupuis est surprenante, c’est une jeune cinéaste qui a beaucoup de talent et qui dirige merveilleusement bien ses acteurs. Elle est différente de tout ce que j’avais vu au cinéma québécois. J’ai été happé par ce film. Ceux qui ne l’ont pas encore vu devraient courir le voir.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Je ne veux pas manquer la nouvelle pièce de Fabien Cloutier, Bonne retraite, Jocelyne au Théâtre La Licorne. J’aime beaucoup son écriture et ses dialogues puissants, corrosifs, incisifs, intimes qui sont à la fois drôles et tragiques. Je suis son travail depuis longtemps au théâtre et ses textes m’interpellent. Ce sont des pièces coup-de-poing. La pièce est à l’affiche jusqu’au 10 novembre.

Quelle est la prochaine exposition que vous irez voir ?

Je vais me rendre au Musée d’art contemporain de Montréal qui va s’ouvrir le 20 octobre avec une rétrospective sur Françoise Sullivan, une artiste de 95 ans qui peint encore. Elle m’impressionne énormément ! En plus d’être cosignataire du manifeste Refus Global qui célèbre son 70e anniversaire, son œuvre aux couleurs vibrantes est monumentale et très contemporaine. Étant une amoureuse des rétrospectives, je suis excitée à l’idée de suivre son parcours à travers cette exposition. Du même coup, je vais aller voir Julian Rosefeldt : Manifesto, une installation vidéo sur la comédienne Cate Blanchett.

Quelle est la musique qui vous a récemment séduite ?

J’ai eu un gros coup de cœur pour Eddy de Pretto qui est un jeune auteur-compositeur-interprète français. Son album Cure m’a complètement séduite, j’ai écouté ça tout l’été. Ses textes sont crus et bruts, mais à la fois intimes et poétiques. J’aime aussi sa voix, sa musique et ses clips. J’aime tout !

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

J’ai beaucoup d’admiration pour Monique Miller. C’est une grande actrice. J’ai eu le bonheur de travailler avec elle. Aujourd’hui elle est devenue une amie. Elle est une source d’inspiration ; enfant, je me projetais en elle. Outre son immense talent, j’aime sa curiosité intellectuelle, sa rigueur, sa candeur, sa beauté et sa générosité. Elle demeure jeune, malgré ses 84 ans. Je rêve de jouer comme elle sur les planches à cet âge. Elle vient d’ailleurs de faire paraître sa biographie, Le bonheur de jouer, écrite par Pierre Audet. Elle est formidable !

