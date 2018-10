Les gagnants et les perdants du début de saison de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) a entamé sa nouvelle saison il y a moins de trois semaines, mais certaines tendances commencent à se dessiner.

Des équipes et des joueurs étonnent tandis que d’autres déçoivent. Tout peut encore changer dans les prochaines semaines, mais en attendant, voici un palmarès des gagnants et des perdants de cette jeune saison (les statistiques et les classements datent d’avant les matchs de samedi).

Les gagnants

Les Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes trônent au sommet de la section Métropolitaine, avec neuf points. De plus, leur attaque fait partie de l’élite de la LNH avec 25 buts en sept parties. Sebastian Aho connaît quant à lui un début de saison canon avec 12 points, dont quatre buts.

Les Hurricanes n’ont pas participé aux séries depuis la saison 2008-2009. Mettront-ils fin à cette triste séquence?

Kyle Palmieri (et les Devils)

Kyle Palmieri compte déjà sept buts à sa fiche en seulement cinq sorties. Il a fait mouche deux fois à chacun de ses trois premiers matchs, devenant le quatrième joueur de l’histoire à marquer plus d’un filet dans au moins trois rencontres de suite pour entamer une campagne. Les autres sont Patrick Marleau (quatre matchs en 2012-2013), Peter Stastny (trois matchs en 1982-1983) et Cy Denneny (trois matchs en 1917-1918).

Pour ce qui est des Devils du New Jersey, qui ont effectué un retour en séries en 2017-2018, ils ont repris les choses où ils les avaient laissées en remportant quatre de leurs cinq premiers duels.

John Gibson

Selon certains experts, John Gibson faisait partie des prétendants au trophée Vézina, remis au meilleur gardien, avant le début de la campagne.

Cette prédiction pourrait bien se réaliser si le portier garde le rythme, lui qui affiche un taux d’efficacité de ,948 et une moyenne de buts alloués de 1,89 en six sorties. Il est une des raisons principales pourquoi les Ducks d’Anaheim (5-1-1) sont premiers dans la section Pacifique.

Gritty

La nouvelle mascotte des Flyers de Philadelphie a connu un succès instantané. Elle a tout de suite été adoptée par les amateurs de hockey sur les réseaux sociaux et elle a même fait une apparition au «Tonight Show» avec Jimmy Fallon. Est-ce que Youppi! perdra son titre de mascotte orange la plus cool? On espère que non.

Ilya Kovalchuk

Même à 35 ans, et après cinq saisons disputées dans la Ligue continentale de hockey (KHL), Ilya Kovalchuk n’a pas perdu sa touche. En sept matchs cette saison, le franc-tireur compte deux buts et trois mentions d’aide.

Les perdants

William Nylander

Les succès des Maple Leafs de Toronto n’aident pas William Nylander, qui est le seul joueur autonome avec compensation toujours sans contrat dans la LNH.

L’attaquant de 22 ans veut une entente de longue durée, ce que les Leafs, qui possèdent l’attaque la plus explosive de la Ligue avec 33 buts, ne semblent pas vouloir lui donner. Le directeur général Kyle Dubas s’est toutefois rendu en Suisse cette semaine pour discuter avec le joueur.

Les Golden Knights (et Max Pacioretty)

Après une première saison de rêve dans la LNH et une participation à la finale de la Coupe Stanley, les Golden Knights (3-4) sont retombés sur terre. Max Pacioretty, l’ancien capitaine du Canadien de Montréal, ne compte quant à lui qu’un but en sept sorties. Cela dit, l’équipe de Gerard Gallant a amplement le temps de redresser la barre.

Sidney Crosby

Pour la première fois de sa carrière, Sidney Crosby n’a pas trouvé le fond du filet au cours des six premiers matchs de la saison. Il compte toutefois cinq mentions d’aide à sa fiche et gageons qu’il fera mouche très bientôt. Bref, le terme «perdant» est extrêmement relatif dans son cas.

Les Red Wings de Detroit

Même s’ils sont en reconstruction, les dirigeants des Red Wings ne s’attendaient certainement pas à un si mauvais début de saison. L’équipe est toujours sans victoire après sept sorties (0-5-2). Elle a aussi accordé le plus grand nombre de buts dans la LNH (33) jusqu’ici.

Les Panthers de la Floride

La situation n’est guère plus rose chez les Panthers de la Floride (1-2-2). Leur victoire de 6-5 en tirs de barrage contre les champions en titre de la coupe Stanley, les Capitals de Washington, vendredi les réveillera peut-être.