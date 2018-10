Les mensonges des Saoudiens

Après de multiples mensonges, le gouvernement saoudien a fini par admettre que Jamal Khashoggi a été tué dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. L’assassinat serait le résultat d’une discussion qui a dégénéré en bagarre. Ensuite, les services secrets auraient tenté de maquiller l’affaire. Donald Trump trouve crédible cette nouvelle version de l’assassinat. Il est difficile d’admettre qu’un menteur professionnel comme Trump croit vraiment à cette fable.

Que les services secrets saoudiens aient tenté de maquiller le meurtre est indubitable. Mais pourquoi alors l’Arabie saoudite a-t-elle envoyé 15 hommes interroger Khashoggi ? Comment se fait-il que même en admettant une bagarre, des hommes bien entraînés ne soit pas parvenus à maîtriser Khashoggi, un homme obèse de 59 ans ? Pourquoi l’avoir interrogé ? Pourquoi les bandes audio montrent-elles qu’il a été découpé alors qu’il était encore en vie ? La nouvelle version du gouvernement saoudien ne tient pas plus debout que les précédentes.

Qui a commandé cet assassinat ?

Pour bien montrer qu’il enquête sur ce meurtre, le gouvernement saoudien affirme qu’il a limogé 18 personnes, dont de très haut-fonctionnaires. Mais Khashoggi était trop connu et trop proche de la famille royale pour que l’ordre de le tuer n’émane pas du prince Mohammed Bin Salman ou même du roi. Certains des hommes de mains qui ont accompli cette basse besogne appartenaient à la garde rapprochée du prince.

Des assassins

Les dirigeants d’Arabie saoudite sont exposés au grand jour pour ce qu’ils sont : des assassins. Des assassins qui tuent les dissidents du régime et les femmes qui brisent les dictats religieux. Des assassins qui sont responsables de la guerre au Yémen et de la famine qui guette le pays. Une famine qui d’ici quelques mois pourrait provoquer des millions de morts, selon les dernières estimations. Et par-dessus tout, des assassins qui répandent dans le monde leur islamisme empoisonné, un islamisme qui est directement responsable d’une bonne partie de tous les actes de terrorisme des 30 dernières années.

Des menteurs

Et il faudrait croire les dirigeants saoudiens quand ils prétendent aider le monde à se débarrasser du terrorisme ? Quand ils versent des larmes de crocodiles sur le Yémen ? Quand ils promettent de libérer les femmes de la gangue dans laquelle ils les maintiennent ? Allons-donc.

Des coûts astronomiques

Les coûts de l’alliance des États-Unis avec l’Arabie saoudite dépassent largement les bénéfices qu’ils en retirent. Il en va de même avec les autres pays occidentaux.

Des dirigeants achetés

Il est répugnant d’entendre Donald Trump ramener les relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite à de simples questions d’argent. L’Arabie saoudite coûte plus chère qu’elle ne rapporte aux États-Unis, quand on comptabilise les dépenses occasionnées par la lutte au terrorisme et les guerres qui s’en suivent. Mais dans le cas précis de Trump, tous le monde soupçonne que lui et sa famille possèdent des intérêts financiers très proches de la monarchie saoudienne. En fait, on peut même soupçonner qu’ils ont été achetés, comme bien d’autres dirigeants.

Des dirigeants occidentaux mous

Les dirigeants occidentaux qui courbent si volontiers l’échine devant les dirigeants saoudiens ne doivent pas se surprendre que par la suite leur propre population les méprise. Le réalisme politique, que ces dirigeants invoquent toujours pour justifier leur soumission aux riches dictatures, devrait plutôt les conduire à traiter ces dictatures en ennemis, point à la ligne.