Les nouveaux enjeux de l’immigration

Donald Trump menace d’envoyer l’armée américaine fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C’est que plusieurs milliers d’immigrants guatémaltèques se dirigent vers la frontière mexicaine pour ensuite tenter d’entrer aux États-Unis.

Ces immigrants constituent un magnifique enjeu pour les élections de mi-mandat. Et pourtant, les sujets de mobilisation ne manquent pas. Mais au-delà de la joute électorale, l’immigration massive des populations des pays pauvres vers les pays riches va devenir un problème de plus en plus présent dans tous les pays riches.

1. Pourquoi les gens migrent-ils vers des pays riches ?

Les immigrants guatémaltèques fuient la violence des gangs de rue. Mais bien d’autres facteurs incitent les gens à émigrer. Les changements climatiques, qui rendent la culture des terres plus difficile, la distribution très inéquitable des richesses entre les habitants d’un même pays, les violences militaires ou encore le manque d’emploi provoqué par la mondialisation sont autant de motifs qui incitent les gens à quitter leur pays.

2. Pourquoi les pays riches acceptent-ils des immigrants ?

Deux raisons principales justifient l’accueil des immigrants. D’abord, les pays riches occidentaux sont des sociétés chrétiennes. La morale chrétienne incite à accueillir les infortunés. Les immigrants sont souvent beaucoup plus religieux que les habitants des pays riches, ce qui aide les églises à renflouer leurs coffres. Deuxièmement, les immigrants comblent des besoins de main-d’œuvre. La faute revient à la faible natalité des pays riches.

3. Pourquoi Donald Trump refuse-t-il davantage d’immigrants ?

Trump accuse les immigrants d’être responsables de la criminalité et du trafic de drogues. Trump se trompe. Les taux de criminalité chez les immigrants ne sont pas plus élevés que la moyenne américaine. Le problème est plutôt que le nombre de personnes nées à l’extérieur des États-Unis n’a jamais été aussi grand depuis un siècle. Ce grand nombre d’immigrants crée des problèmes d’assimilation. De plus, les immigrants font d’excellents boucs émissaires pour tout ce qui va mal aux États-Unis.

4. Quand un pays reçoit-il trop d’immigrants ?

Comme les taux de chômage et les taux de natalité fluctuent, il est extrêmement difficile de fixer un seuil à partir duquel le nombre d’immigrants est trop élevé. De plus, la qualité des capacités des immigrants diffère selon les pays d’origine. Par exemple, contrairement à ce que voudraient faire croire certaines personnes, tous les diplômes ne se valent pas. Dans plusieurs pays, les collèges et universités tolèrent la triche aux examens, et même, souvent, vendent des diplômes à ceux qui peuvent les acheter. L’équivalence des diplômes est pratiquement impossible à établir quand les étudiants proviennent de pays pauvres et corrompus.

5. Le problème risque-t-il de s’amplifier ?

Le problème de l’immigration risque de s’amplifier parce que nos sociétés vont bientôt se retrouver avec des changements dans l’emploi comme jamais elles n’en ont connus. D’ici quelques années, les progrès de l’intelligence artificielle vont abolir énormément d’emplois, y compris des emplois peu qualifiés qui, jusqu’à présent, étaient surtout occupés par des immigrants récents. Auparavant, les changements technologiques ont créé de nouvelles opportunités. Mais rien ne permet de prédire avec raisonnablement de certitude que c’est ce qui se produira cette fois-ci. Le problème est le suivant : les pays riches ont besoin de main-d’œuvre immigrante à court terme, mais à moyen terme, d’importants surplus de main-d’œuvre devraient surgir. Sans emploi, les immigrants récents risquent de se ghettoïser et de se réfugier dans la religion ou la criminalité.