Les policiers de la SQ ne porteront plus le bracelet 144

La Sûreté du Québec a confirmé samedi que ses policiers vont vraisemblablement cesser de porter le bracelet 144, un geste qui visait à appuyer leurs collègues de Val-d’Or ayant été relevés de leurs fonctions à la suite d’allégations d’abus sexuels et d’abus de pouvoir.

Huit policiers du poste 144 de la SQ à Val-d’Or, en Abitibi, avaient été relevés de leurs fonctions à l’automne 2015 après que des femmes autochtones eurent raconté avoir été victimes d’agressions sexuelles et physiques de la part de policiers de la SQ de la Vallée-de-l’Or dans le cadre d’un reportage de l’émission «Enquête» d’ICI Radio-Canada Télé.

L’année suivante, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait annoncé qu’il n’avait pas assez de preuves pour porter des accusations et les agents avaient été réintégrés.

Toutefois, les huit griefs déposés au nom de ces policiers n’avaient pas été réglés depuis. Une entente de principe est intervenue au courant des derniers jours.

«Le mot semble se passer voulant que les policiers vont cesser de porter le bracelet 144 à la suite de l’entente de principe intervenue la semaine dernière. Il ne reste que des détails administratifs à régler après des mois de négociations, et l’entente est confidentielle», a indiqué l’inspecteur Guy Lapointe, qui est directeur des communications à la Sûreté du Québec, en entrevue avec l’Agence QMI.

M. Lapointe n’a pas été en mesure de préciser combien de policiers de la SQ ont arboré le bracelet 144 ces trois dernières années, notamment sur leur veste par balle ou à leur poignet.

«C’était un peu partout et c’était une initiative des policiers entre eux pour appuyer leurs collègues relevés administrativement», a-t-il résumé.

Rappelons qu’après que le DPCP eut indiqué qu’il ne déposerait pas d’accusations contre les policiers de la SQ visés par des allégations d’abus de pouvoir et d’abus sexuels, le gouvernement Couillard avait créé la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, dirigée par le juge à la retraite Jacques Viens. Le mois dernier, la commission a annoncé le départ de son procureur en chef, Me Christian Leblanc, sans donner plus de détails. Il a été remplacé par Suzanne Arpin.

Les audiences de la commission se poursuivent du 22 au 26 octobre à Val-d’Or.