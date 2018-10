L’Halloween au royaume de Disney

Avez-vous déjà célébré l’Halloween à Walt Disney World ? Préparez-vous à tout un spectacle ! Le Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party est l’événement de l’année à Magic Kingdom.

La blogueuse québécoise Karine Pigeon, qui a foulé le sol du royaume de Mickey au moins 130 fois, en sait quelque chose. Cette année, elle s’y est rendue deux fois en moins de trois semaines. « Bien sûr, Disney met le paquet à Noël, mais à choisir entre les deux événements, je préfère encore la fête de l’Halloween. Chaque petit détail a été pensé pour rendre cette soirée inoubliable tant par le décor, la musique, les effets spéciaux et même par les employés – il faut voir les personnages de Disney eux-mêmes, costumés pour l’occasion », dit-elle.

Évidemment, il n’y a pas que les employés qui sont déguisés. Dès votre arrivée sur le site décoré de mille et une citrouilles, vous aurez l’impression d’être sur une autre planète. La plupart des enfants sont méconnaissables sous leur costume. Cette année, la faveur allait aux personnages du film Incredibles 2, le dernier film à succès de Disney. N’hésitez surtout pas, vous aussi, à enfiler votre plus beau costume ! Plus de la moitié des adultes se prêtent au jeu. D’ailleurs, lors de notre passage, nous avons fait la rencontre de septuagénaires déguisés en personnages de Harry Potter ! À l’évidence, ce grand party

amuse tant les petits que les grands. Et bien sûr, les vêtements ne doivent être ni offensants ni violents. Car il s’agit d’une fête d’Halloween que l’on ne veut surtout pas « effrayante ». C’est la seule occasion dans l’année où les adultes peuvent laisser libre cours à leur imagination pour se déguiser sur le site. À Magic Kingdom, en tout temps, les enfants peuvent porter des costumes à l’image de leur personnage préféré, mais ce n’est pas le cas pour les adultes. Tout ça pour éviter la confusion entre les vrais personnages de Disney et les « faux » déguisements des adultes !

Plusieurs activités

Un spectacle haut en couleur devant le château de Cendrillon est présenté tous les soirs, le Hocus Pocus Villain Spelltacular met en vedette les sœurs Sanderson du célèbre film Hocus Pocus. Ne manquez pas non plus, le feu d’artifice « Hallowish » réinventé pour l’occasion et, bien sûr, notre coup de cœur, le populaire défilé « Boo to you », dont le clou est l’impressionnant cavalier sans tête ! Âmes sensibles, s’abstenir ! La chorégraphie des fantômes pelleteurs de tombes qui font valser leurs pelles au sol en produisant des étincelles est pas mal non plus !

Des bonbons à profusion

L’activité préférée des enfants est évidemment la cueillette des bonbons, pour laquelle 14 stations sont réparties un peu partout dans Magic Kingdom. Soyez avertis, les portions sont généreuses, et la qualité des bonbons ne déçoit pas !

Petit conseil : il est préférable de réserver, ces soirées étant très populaires. Elles ont lieu tous les ans, de la mi-août au 31 octobre. Le prix d’entrée varie de 75 $ à 115 $ US et l’accès au site débute dès 16 h. Vous pourrez ainsi profiter des manèges et de la présence de photographes pour immortaliser ce moment avec des photos à effets spéciaux ! Le grand party d’Halloween débute à 19 h et se termine à minuit !

► Page Facebook de Karine Pigeon : @vivre à disney

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.