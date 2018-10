L’homme qui nageait nu avec les requins à Toronto libéré

TORONTO – Le Britanno-Colombien qui s’est permis un plongeon nu dans un aquarium de requins à Toronto a été libéré sous caution, vendredi.

David Weaver, 37 ans, avait comparu jeudi pour voie de fait et méfait, en lien à une agression présumée survenue une semaine plutôt. La victime a été blessée, selon la police de Toronto.

À la suite de l’agression, l’accusé est allé nager avec le requin à l’aquarium de Ripley, dans son plus simple appareil. La scène, de son effeuillage jusqu’à son plongeon dans le Dangerous Lagoon (Lagon dangereux), un bassin où vivent plusieurs animaux marins, a été filmée et diffusée sur YouTube et vu des centaines de milliers de fois.

Selon les informations du «Toronto Sun», David Weaver a été relâché contre une caution de 1000 $ et devra vivre chez sa mère à Brantford, en Ontario. Il devra suivre des cours de gestion de la colère et régler ses problèmes d’alcoolisme. Il devra aussi se tenir loin de sa victime et de l’aquarium de Ripley.

Selon les sources du «Toronto Sun», M. Weaver est guide de pêche et pompier volontaire. «Il est très choqué par la vue des animaux en cage et l’a été toute sa vie», a déclaré la source. «Il s’intéresse aux droits des animaux et son engagement est confirmé par le fait qu’il a risqué sa vie pour lutter contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique.»

David Weaver, qui vit à Nelson, en Colombie-Britannique, a été arrêté mardi à Thunder Bay, dans le nord de l’Ontario, lors d’un simple contrôle routier.