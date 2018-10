L’inextinguible feu sacré

Ginette Reno est catégorique. « Je n’arrêterai jamais de chanter. » À 72 ans, elle entend bien ralentir la cadence, certes, mais jamais l’idée de se retirer ne lui a traversé l’esprit. « Le mot retraite ne fait pas partie de mon vocabulaire », raconte-t-elle, à l’aube de la sortie de son nouvel album, À jamais.

« Je ne serais pas capable d’arrêter de chanter. Et de toute façon, pourquoi je le ferais ? J’aime le monde, et le monde semble m’aimer encore. Alors je fais ce que j’ai à faire et je continue d’avancer, en chantant », explique Ginette Reno, en entretien vidéo avec Le Journal depuis la Floride.

La chanteuse s’y est réfugiée dans sa résidence secondaire, son « oasis de paix » sous le soleil, il y a une dizaine de jours, avant d’entamer la tournée promotionnelle pour À jamais.

« Je viens me ressourcer ici quand j’en ressens le besoin. À chaque fois que je rentre à la maison après avoir passé du temps en Floride, je suis une personne nouvelle », confie-t-elle.

Chanter sa vérité

Depuis rentrée au Québec, Ginette Reno est fin prête à partager avec ses fans le fruit de son travail, nommément 13 nouvelles chansons inédites réunies sur l’album À jamais, disponible depuis hier. La carrière de la chanteuse, qui s’étend depuis maintenant six décennies, lui aura permis de lancer de nombreux albums. Combien, exactement ? La principale intéressée en perd elle-même le compte.

« J’ai dû faire une quarantaine de disques. Mais si on ajoute les albums live, ça doit monter autour de 50 », estime-t-elle.

À 72 ans, elle sait pertinemment qu’il ne lui en reste pas des dizaines à présenter à ses fans. Ainsi, À jamais prend une signification particulière pour elle.

Ginette Reno a donc tenu à faire de ce nouvel opus une œuvre très personnelle. Ainsi, bien qu’elle ne signe officiellement que les paroles de deux chansons (La maison est grande et À jamais), elle a participé, de près ou de loin, à l’écriture de presque toutes les pièces.

« J’ai ce défaut ; il faut que ce que je chante soit vrai. On dit souvent que chanter, c’est raconter ce qu’on ressent. Alors je nourris beaucoup mes auteurs », avance-t-elle.

À titre d’exemple, Ginette Reno cite plusieurs passages des titres regroupés sur À jamais, racontant que ce sont ses mots qui ont été repris, et mis en contexte, par les auteurs ayant collaboré à l’album.

De ce lot, plusieurs sont tirés d’une chanson dont le titre fait, de prime abord, sourciller : La grosse.

« C’est moi, La grosse », précise-t-elle, un large sourire aux lèvres.

Trouver le positif

En effet, la chanteuse raconte au Journal l’anecdote derrière ce titre un peu particulier. « La grosse » est le surnom que lui ont donné certains Français lors de ses premiers engagements professionnels dans l’Hexagone. Le patron d’une « grande compagnie de disques » avait alors refusé de lui donner un contrat en raison de son embonpoint.

« Il disait : “Mais voyons, elle ne cadre pas. Elle est trop grosse. Elle est énorme ! On n’en veut pas” », se souvient Ginette Reno.

« Plus tard, j’ai compris que, dans la vie, si je veux frapper fort, je dois utiliser le négatif de manière positive. Je savais déjà qu’il faudrait que je fasse une chanson qui s’appellerait La grosse », continue-t-elle.

C’est finalement Thierry Sforza et Jean Réveillon qui ont mis en mots cette ode à la chanteuse, sur une musique de Rick Allison.

Oui, cette chanson est finalement « très positive », selon les dires de Ginette Reno. Mais elle ne cache pas qu’elle doit toujours travailler fort sur son estime personnelle. La partie n’est peut-être pas encore entièrement gagnée, mais elle revient tout de même de loin. De très loin, même.

« Je viens d’une famille dysfonctionnelle. Mon père était alcoolique et ma mère était bipolaire. Ce n’était pas toujours rose à la maison. Alors j’ai toujours travaillé sur mon estime de soi », confie-t-elle.

« Et là, maintenant, je commence à me trouver bonne et belle. Je ne sais pas ce qui se passe », ajoute-t-elle en riant.

Un nouveau look

La chanteuse avoue que son nouveau look y est pour beaucoup. Car pour À jamais, Ginette Reno a tenu à revenir sur disque accompagnée d’un nouveau look. Elle apparaît donc avec une longue chevelure épaisse, une image qui tranche avec les coupes à la garçonne qu’elle a longtemps arborées. Et elle n’en est pas peu fière.

« C’est toute ma féminité et toute ma sensualité que je ressens dans mes cheveux longs. Même si quelqu’un me disait que ça ne me faisait pas bien, je ne les couperai pas. Je ne suis pas capable », confie-t-elle, montrant fièrement sa tignasse poivre et sel.

Et bien qu’elle n’ait pas retrouvé l’amour, sa chevelure nouvellement volumineuse lui inspire aujourd’hui de nouvelles voluptés.

« J’ai fait une croix sur les hommes, pour le moment en tout cas. Mais j’aimerais qu’un homme me brosse les cheveux. Juste ça. Je ne dis donc pas que je n’aimerais pas en rencontrer un... », avance-t-elle, candide.

► L’album À jamais est disponible maintenant.

Un autre album l’an prochain

Au moment où À jamais arrive en magasins, Ginette Reno a déjà du matériel inédit dans sa manche. La chanteuse a récemment enregistré un nouvel album en anglais qu’elle compte lancer l’an prochain.

Ginette Reno ne chôme pas. Après tout, « un être qui n’est pas occupé est un être préoccupé », insiste-t-elle. Elle a donc sélectionné une poignée de chansons ayant marqué son histoire, qu’elle revisitera sur son prochain album.

« J’avais envie de faire les chansons que j’ai toujours aimé chanter, mais que je n’ai pas nécessairement endisquées. Un peu comme ce que Sylvain Cossette a fait avec ses albums 80s, ou encore Roch Voisine avec Americana. Mais moi, je remonte encore plus loin dans le temps. Il y a des titres qui datent des années 20 ou 30 », avance la chanteuse, préférant toutefois en taire les détails pour l’instant.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais l’enregistrement est bel et bien déjà terminé. Et elle n’a pas fait les choses à moitié, s’entourant pour l’occasion d’un orchestre symphonique de 60 musiciens.

Des spectacles plus tard

Avec ce nouveau projet dans le collimateur, les fans devront toutefois s’armer de patience en attendant de retrouver leur idole sur les planches. Car Ginette Reno attendra la sortie de l’album en anglais pour remonter sur scène, histoire de jumeler cet univers à celui de À jamais en un seul et même spectacle.

N’empêche, on sent la chanteuse très fébrile, voire impatiente, de retrouver ses fans lors de ses prochains concerts.

« Je ne suis pas une femme d’album, je suis une femme de scène. C’est mon médium, c’est ce que j’aime le plus, qui me fait encore trembler après toutes ces années », confie-t-elle.

Elle est d’ailleurs à l’élaboration d’une stratégie qui lui permettrait de revoir entièrement sa manière de se donner en spectacle.

« Je ne peux plus faire autant de concerts qu’avant. Ce n’est pas tant ma voix qui est fatiguée, mais tout mon être. Après tout, j’ai 72 ans. À mon âge, je ne suis plus sous la garantie », ricane-t-elle.