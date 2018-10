Molson envisage de produire des boissons au cannabis à Longueuil

Lorsqu’elle ouvrira, en 2021, la nouvelle brasserie de Molson Coors à Longueuil sera la plus moderne de l’entreprise. Signe des temps, elle aura la capacité de produire des boissons au pot.

Molson Coors vient de créer la coentreprise Truss avec le producteur québécois de pot Hexo afin de développer des « boissons non alcoolisées à base de cannabis ».

Molson Coors espère ainsi profiter de l’engouement pour la marijuana dans la foulée de la légalisation de la substance, et de contrer la baisse des ventes dont souffrent les grands brasseurs depuis plusieurs années.

La brasserie de Longueuil coûtera un demi-milliard de dollars, soit deux fois plus que celle que Molson Coors s’apprête à inaugurer près de Vancouver.

« L’ampleur de cet investissement est telle qu’il n’y a pas de comparaison possible avec aucun autre projet de l’entreprise au niveau mondial », a indiqué M. Landtmeters.

L’administration municipale a aussi vendu au brasseur un terrain largement en deçà de sa valeur foncière et lui a accordé un « congé de taxes » de 15 millions $, en plus de débourser 2 millions $ pour l’obtention d’un certificat du ministère de l’Environnement pour les milieux humides.

Molson profitera aussi du fait qu’il n’y a pas de taxe d’eau à Longueuil, contrairement à Montréal. Mais comme la valeur de la future brasserie sera beaucoup plus élevée que celle des installations de Montréal, l’entreprise paiera à terme plus d’impôt foncier à Longueuil, environ 5 millions $, qu’à l’heure actuelle à Montréal (2 millions $, plus environ 300 000 $ de taxe d’eau).