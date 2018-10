PGA : Brooks Koepka s’installe en tête

L’Américain Brooks Koepka a livré une carte de 67, cinq coups sous la normale, et a pris le premier rang provisoire du tournoi de la PGA The CJ Cup @ Nine Brigdes, tenu en Corée du Sud, samedi après trois rondes de jeu.

Celui qui a récemment été élu joueur de l’année sur le circuit de la PGA a maintenant un pointage cumulatif de 203 (-13). Il a entamé sa journée avec huit normales consécutives avant de réussir cinq oiselets sur les 10 trous suivants.

L’Américain Scott Piercy, meneur après 36 trous, et l’Anglais Ian Poulter sont à égalité au deuxième rang avec un pointage de 207 (-9).

Six golfeurs partagent le sixième rang à 208 (-8).

Le seul Canadien en lice, Adam Hadwin (-2), s’est contenté de jouer la normale samedi. Il occupe le 31e rang, à égalité avec 11 autres joueurs.