Plus d’argent réclamé pour les saines habitudes de vie

Malgré les efforts des dernières années pour promouvoir l’activité physique, les Québécois «tombent malades trop tôt», déplore Pierre Lavoie, qui réclame plus d’argent pour prévenir les hospitalisations.

Mieux vaut prévenir que guérir: c’est le message que voulait lancer, samedi, l’athlète qui a réuni des centaines de médecins de famille et un nombre record de marcheurs à travers la province pour la quatrième édition de sa «Grande marche».

À Québec, quelque 5000 personnes ont marché 6 kilomètres dans les rues du Vieux-Québec. Pierre Lavoie a pris la parole avant le départ et en a profité pour lancer un message au gouvernement caquiste nouvellement élu.

«Je dénoncerai toujours que dans le budget de la santé qui est de 39,6 milliards de dollars, ce qui représente 53 % de nos impôts [...] il y a seulement 1,9 % qui est investi en prévention. Ce n’est pas suffisant», a-t-il lancé. Résultat, «on tombe malade trop tôt», dit-il.

Qualité de vie

L’athlète cite en exemple la Scandinavie où l’espérance de vie est semblable à celle du Québec, soit de 80 ans, mais où les citoyens ont «10 ans de plus d’espérance de vie de qualité».

«Il faudra toujours essayer de soigner les gens qui sont malades, mais comment peut-on éviter d’être malade?» demande-t-il. Selon lui, au Québec, «il faudrait doubler» les sommes qui vont en prévention et en promotion des saines habitudes de vie.

«La meilleure façon de sauver des vies, pour les médecins de famille, c’est de convaincre nos patients de faire de l’exercice, de mieux manger et d’arrêter de fumer», résumait pour sa part le Dr Patrick Bernier, venu appuyer le mouvement de M. Lavoie.

Objectif 100 000 participants

Dans le public, Sonia Lainé, 59 ans, disait s’être mise à l’activité physique pour «vieillir en santé». «Je marche, je m’alimente bien et j’ai du bon sommeil», indique-t-elle.

Avec quelque 78 marches réunissant plus de 50 000 personnes partout au Québec, samedi et dimanche, la participation à la Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie a pratiquement doublé depuis un an. Les organisateurs espèrent atteindre le seuil des 100 000 marcheurs l’an prochain.