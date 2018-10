Plus haute tour résidentielle de Montréal: des investisseurs étrangers ont l’œil sur Victoria sur le Parc

MONTRÉAL | Des investisseurs étrangers étaient présents samedi lors de l’ouverture du bureau des ventes du projet immobilier Victoria sur le Parc, qui deviendra la plus haute tour résidentielle de Montréal.

La construction de cette tour de 58 étages, haute de 200 mètres, doit commencer à l’été 2019 pour être ensuite livrée à l’automne 2023. Les résidents auront accès au Montréal souterrain, ainsi qu’à une station du Réseau express métropolitain. Le projet comprend aussi neuf étages de bureaux et des commerces.

«Nous voyons le potentiel de Montréal», a dit un possible acheteur à TVA Nouvelles.

Contrairement à Vancouver et à Toronto, Montréal n’impose pas une taxe de 15 % aux acheteurs étrangers. La province s’est toutefois interrogée sur la pertinence d’une telle mesure pour protéger le marché immobilier.

Dessiné par les firmes Béique Legault Thuot architectes et IBI, Victoria sur le Parc sera érigé à deux pas de la Tour de la Bourse et du square Victoria, dans le Quartier international, et sera voisine du futur siège social de la Banque Nationale.

Les unités d’une à deux chambres (480 à 880 pieds carrés) disposant de plafonds de neuf pieds seront situées aux étages 10 à 50, alors que les unités de type penthouses (1200 à 5200 pieds carrés) se retrouveront aux étages 51 à 57, avec des plafonds de 10 à 12 pieds.

Les prix démarreront à 439 000 $ pour les condos d'une chambre et ils seront de 685 000 $ et plus pour les unités de deux chambres. Les prix des penthouses n'ont pas été dévoilés.

Avec l’Agence QMI