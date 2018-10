Recycler ses bouteilles contre un ticket de métro

ISTANBUL | Échanger ses bouteilles en plastique vides contre un titre de transport est chose possible pour les Stambouliotes.

La métropole turque de 15 millions d’habitants a installé cette semaine une machine de recyclage à la station I.T.U Ayazaga – qui dessert l’université technique de la ville - qui permet d’obtenir des crédits sur la carte de transport.

La ville connaît un problème récurrent de déchets, qui nuit à l’image idyllique de la ville pour les touristes. La Turquie est le troisième pays d’Europe à produire le plus de détritus et peine à recycler ses contenants en plastique.

«La majorité des résidents ne recycle pas, car ils n’ont pas conscience des impacts environnementaux ou sont simplement paresseux», a déclaré au New York Times Elif Cengiz, gestionnaire de Zero Waste, un programme de gestion des déchets. «Ces machines vont donner un incitatif direct aux gens pour recycler et les éduquer sur ses avantages.»

Les voyageurs pourront bénéficier d’un crédit de 2 «cents» de lires turques pour une bouteille en plastiques de 33 cl, de 3 «cents» pour une bouteille d’un demi-litre et de 6 «cents» pour une bouteille de 1,5 L. Les contenants en aluminium valent un peu plus.

À raison d’un prix de 2,6 lires (0,23 $) pour un titre de transport journalier, il faudra 28 bouteilles de 1,5L pour voyager gratuitement.

La Métropole d’Istanbul, qui est à l’origine de l’initiative, souhaite installer une centaine de ces machines dans 25 lieux de la ville d’ici la fin de l’année.

Elle promet aussi des récompenses pour les usagers qui recyclent régulièrement, avec des tickets gratuits pour des évènements culturels.