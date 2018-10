Robby Johnson veut toucher à tout

Robby Johnson se pointe là où on ne l’attendait pas. L’artiste beauceron, qu’on a connu quand il a percé le marché du country américain, lance un album en français, dont plusieurs pièces sont le fruit d’une collaboration avec Corneille et son univers soul. « Je ne veux pas être dans une boîte », justifie-t-il.

Jusqu’au bout, lancé ce week-end, tranche avec les chansons en anglais que Johnson a jusqu’ici proposées. On ferait bien de s’y habituer, avertit le Québécois, car c’est son leitmotiv.

« J’avais déjà exploré différents styles sur l’album Don’t Look Back et c’est encore le cas en français. Je ne veux pas être un artiste qui fait juste des ballades ou des chansons up-tempo. Je veux être capable de faire de tout. C’est d’ailleurs la tendance actuellement dans la musique country à Nashville. »

Ça faisait un bon bout de temps que Robby Johnson pensait à chanter dans sa langue maternelle. Les premières offres sont d’ailleurs venues de la France, où il vient de participer aux enregistrements de la nouvelle émission télé Together : Tous avec moi, mais il n’était pas prêt. « Je n’étais pas certain si Robby Johnson en français existait. »

C’est finalement Michel Bélanger, le patron d’Audiogram, qui a été le premier à trouver les mots pour le convaincre. Puis, ses performances scéniques avec Gregory Charles au Capitole, l’hiver dernier, ont achevé sa conversion.

« J’ai vraiment vibré dans ma langue avec mon monde », se rappelle Johnson.

L’étonnement de Corneille

S’il a participé à la composition de toutes les chansons, Johnson a néanmoins tenu à s’entourer de plusieurs plumes pour mener ce projet à bon port. On retrouve ainsi les signatures de John Nathaniel, Mariane Cossette-Bacon et Ingrid St-Pierre. Mais l’étonnante pierre angulaire de l’album s’avère la présence de Corneille et sa conjointe Sofia de Medeiros.

C’est Robby Johnson qui a eu l’idée de contacter le créateur de Parce qu’on vient de loin au grand étonnement de bien du monde, à commencer par le principal intéressé.

« Audiogram ne comprenait pas. Et Corneille non plus. Il a fallu qu’on se parle au téléphone. Il a compris ce que je voulais faire et on a rapidement fait Au bout de nos doigts [le premier extrait lancé au mois de mai]. Il a réalisé plusieurs chansons, il m’a respecté, il n’a pas voulu imposer Corneille à Robby. »

L’équipe Johnson-Corneille-de Medeiros est aussi à l’origine de la pièce-titre de l’album, apparue comme par magie à la toute fin.

« On s’est rendu compte qu’il nous manquait une chanson. En quelques jours, Corneille est arrivé avec ça. C’est devenu ma préférée sur l’album. Elle décrit tellement bien ce que j’ai vécu à Nashville et ma connexion avec les admirateurs. »

Dans les deux langues

Cette conquête du marché francophone, promet-il, ne se fera pas au détriment de sa carrière américaine. Un nouvel album en anglais sortira d’ailleurs au début 2019.

« Ça ne change rien, on mène les deux carrières de front », assure Robby Johnson.

Par contre, monter un spectacle avec du matériel dans les deux langues pourrait lui causer quelques maux de tête.

« C’est un casse-tête, avoue-t-il en riant. Ça va être quoi ? Je ne le sais pas. Ça va dépendre de la réaction des gens, je pense. Je vais toujours faire de la musique que les gens veulent entendre et qu’ils auront du plaisir à chanter avec moi. »

► Jusqu’au bout est en vente le 19 octobre.

► Robby Johnson prendra part à un spectacle-bénéfice réunissant plusieurs artistes pour la Fondation Maison Dauphine, le 20 novembre, au Palais Montcalm de Québec.

► On le verra dans le concours de chant télévisé Together : Tous avec moi, sur les ondes de M6, en France.