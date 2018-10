Comment réagit-on face à la perte d’un être cher ? Sarah Bouchard a imaginé qu’un homme et une femme faisaient tous les deux face à une perte immense dans son nouveau roman, Tu me sauveras... une autre fois. Qu’est-ce que leur rencontre leur apportera ? Le meilleur ou le pire ?

Noah vient de perdre la femme de sa vie, Anaïs. Il ne s’en remet pas, malgré le soutien d’Espérance, une femme pleine de compassion. De cette rencontre prévue par le destin, quelque chose va naître.

Photo courtoisie

« Quand j’écris des romans, au-delà de l’histoire, j’essaie toujours que le lecteur continue à réfléchir, dit Sarah Bouchard. Si j’ai choisi le sujet du deuil, c’est parce que je me suis retrouvée, comme tout un chacun, à voir des gens autour de moi qui perdaient des personnes qu’elles aimaient. Je me suis retrouvée au salon funéraire devant ces personnes, à ne pas savoir quoi dire. Ça m’a toujours interpellée. »

Traverser un deuil

Qu’arrive-t-il lorsque le processus de deuil ne se fait pas et qu’une personne décide de ne pas le traverser ? « Il y a sûrement des gens à qui ça arrive... J’ai décidé d’écrire là-dessus. D’autant que c’est d’actualité, parce que je parle de fin de vie, de la mort, et qu’en ce moment, avec l’aide médicale à mourir, c’est un sujet qui nous amène à nous questionner. Et malgré tout, la mort, ça reste énormément tabou. »

Avant d’écrire, elle s’est documentée sur le sujet. « Trop souvent, on a tendance à s’approprier une douleur qui n’est pas à nous. On s’est mis dans la tête que quelqu’un qui pleure, il faut qu’il arrête de pleurer. Quand on lui donne la possibilité de parler, on lui dit, c’est correct d’avoir mal. »

Sarah trouvait que c’était une manière intéressante de voir les choses, en précisant qu’elle n’est pas médecin ni psychologue, « juste une romancière qui s’est questionnée, précise-t-elle. On a tendance à voir le côté négatif de la mort, mais il peut y avoir de belles choses aussi dans une fin de vie ».

Du temps

À travers Espérance et Noah, ses personnages, elle montre que parfois, ça prend beaucoup de temps avant de traverser des épreuves.

« Noah est un artiste et je ne le voulais pas parfait. C’est un chanteur qui a une carrière internationale, mais il va faire des erreurs et des gaffes. Il est très seul. »

Il ne s’est pas donné le droit de vivre ce qu’il avait à vivre ? « Peut-être qu’il s’est refusé de passer au travers parce qu’il avait peur. Peur de s’écrouler. Espérance va lui ouvrir les yeux à ce sujet : elle l’apaise et trouve les mots pour le soulager. »

► Sarah Bouchard est née à Roberval et habite maintenant à Verchères.