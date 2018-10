Splendeurs de verre xà Sandwich

SANDWICH, MASS. En plein processus d’organisation d’une virée au Massachusetts ? Il ne faut surtout pas oublier d’inclure un arrêt à Sandwich. Malgré son drôle de nom, qui peut porter à confusion si on le prononce à l’heure du lunch, Sandwich est le plus ancien village de Cape Cod. Bien que tout à fait charmant avec ses maisons dans le pur style Nouvelle-Angleterre, c’est surtout pour son Sandwich Glass Museum qu’il est incontournable.

Dès que l’on pousse la porte, les souvenirs affluent. Les formes torsadées et colorées des bols à fruits ou des vases décoratifs en verre Carnaval, souvent liquidés dans des marchés aux puces, et les verres ou carafes en cristal que nos mères conservaient précieusement et ne sortaient que lors de visites exceptionnelles, reprennent ici vie avec force et beauté.

La petite histoire d’un grand musée

Avant de se lancer à l’assaut des 15 galeries abritant différents objets de verre, on assiste au film multimédia décrivant les débuts du Musée. On y apprend, entre autres, comment le fondateur de la Boston & Sandwich Glass Company (Deming Jarves), inspiré par les lieux, la source d’énergie abondante et la proximité de la côte, a inauguré, au début du XIXe siècle (1825), l’industrie du verre dans ce petit village qui vivait autrefois d’agriculture et de pêche.

Photo courtoisie, The Sandwich Glass Museum

Il faut dire que cette région pouvait compter sur des experts dans la fabrication de soucoupes à thé (boisson fort prisée des colons anglais, fondateurs du village). Elle bénéficiait de la proximité du port, sans oublier un projet de construction d’un canal de navigation. Tous ces aspects laissaient présager que l’exportation serait facile.

Il a cependant fallu régler un problème de taille. Qui dit verre, dit sable. Pourtant, si cette région compte de nombreuses plages, le sable de Cape Cod s’est avéré trop pauvre en silice. On a donc dû se tourner vers celui du New Jersey, de New York et des Berkshires. Ce détail étant réglé, un autre est apparu. Bien qu’ils soient d’une bonne volonté, les artisans maîtrisaient mal le soufflage des pièces. Qu’à cela ne tienne, on a eu l’idée de cacher les petites imperfections par des torsades, des fioritures de tout genre. Une mode était née !

Une collection à faire rêver

Au fil des années, les techniques se sont raffinées et les pièces se sont multipliées. Aux soucoupes à thé se sont ajoutées des milliers de pièces, dont des lampes, des soupières, des louches, des candélabres, des fioles à médicaments, des aquariums, des salières, des jouets en forme d’animaux et des tirelires. Cette collection permanente de quelque 6000 pièces représente, encore aujourd’hui, la pierre angulaire de ce musée.

Photo courtoisie, The Sandwich Glass Museum

Dans chacune des salles, aménagées avec grand soin, chaque objet est identifié par un descriptif. En plus de la collection permanente, de nombreuses expositions temporaires aux thèmes différents se chevauchent tout au long des mois d’ouverture (avril à décembre). Enfin, on peut également compter sur le soutien de panneaux explicatifs, de projections, d’installations, sans oublier, la magnifique démonstration avec un souffleur de verre.

Photo courtoisie, The Sandwich Glass Museum

Seul dans la salle, il chauffe le verre et le fait tourner pour créer devant nos yeux une pièce unique. Fasciné par cet étrange ballet, il faut pourtant s’attarder à la chaleur du four, à la précision technique, et tenter d’imaginer à quoi pouvait ressembler l’usine et quelle chaleur devait y régner quand de nombreux artisans y fabriquaient leurs pièces.

Bref, c’est une incursion dans la vie et l’histoire de Cape Cod que dévoilent les trésors rassemblés dans ce musée. Malgré l’urgence de plonger dans l’océan Atlantique, il serait vraiment dommage de ne pas entrer dans cet adorable petit village et de ne pas pousser la porte de cet incroyable musée.

►sandwichglassmuseum.org