Tout un SNAC...

Le Salon national des animaux de compagnie (chats, chiens, mais aussi espèces exotiques) se tient aujourd’hui et demain au Centre de foires de Québec (Expocité). Le SNAC se distingue des autres salons par la variété de ses animaux et le caractère unique de ses activités. Découvrez des spectacles et compétitions extraordinaires que l’on retrouve seulement au Québec. Chiens plongeurs Aqua-Dogs, concours de conformation et conseils pour vous occuper au mieux de vos compagnons préférés, voilà ce que vous propose le Salon. snac.ca

Nouveau partenariat

Photo courtoisie

L’Association maritime du Québec (AMQ) et Ambulance Saint-Jean viennent de signer une entente de partenariat qui permettra aux membres plaisanciers de l’Association de bénéficier de 10 % de rabais sur des formations en secourisme. L’AMQ souhaite, par cette entente, endiguer la hausse constatée ces dernières années du nombre de décès liés aux activités de plaisance. Plus de détails sur le site de l’Association Maritime du Québec : nautismequebec.com. Sur la photo, de gauche à droite : Guy Langlois, chef de la direction d’Ambulance Saint-Jean et Alain Roy, directeur général de l’AMQ.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Marthe Bellavance et André McKinnon de Québec ont célébré récemment leur 60e anniversaire de mariage. Marié le 20 septembre 1958 à l’église St-Joseph de Sept-Îles, le couple a eu 4 enfants. Aujourd’hui la famille compte 12 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Parents et amis se sont réunis le 1er septembre dernier à la Basilique Ste-Anne de Beaupré afin de souligner et assister aux vœux du couple. Félicitations.

Un camp la nuit

Photo courtoisie

Le 58e dîner-bénéfice Cité Joie Rotary, présenté le 9 octobre dernier au Manège militaire Voltigeurs de Québec, sous la coprésidence d’honneur d’Aude Lafrance-Girard et Alain Girard, copropriétaires de l’hôtel Château Laurier, et sous la thématique « Un camp la nuit », a permis d’amasser 115 100 $. Au fil des ans, plus de 5 000 000 $ ont été remis à Cité Joie par le Club Rotary Québec-Est. Sur la photo, de gauche à droite : Gilles Desrosiers, président de la Corporation Cité Joie ; Pierre Brochu, président de la Fondation Cité Joie ; Marianne Dionne, présidente du comité organisateur ; Alain Girard et Aude Lafrance-Girard, coprésidents d’honneur ; Caroline Ferland, présidente du Club Rotary Québec-Est, et Denis Savard, directeur général de Cité Joie.

Sail à Chicoutimi

Photo courtoisie

Le plus récent magasin Sail a été inauguré récemment à Saguenay. Situé au 2530, boulevard Talbot (Chicoutimi), le magasin d’une superficie de plus de 40 000 pi ca et qui propose plus de 500 000 produits et articles de plein air, a nécessité un investissement de 12 M$ et a permis la création d’une centaine d’emplois dans la région. SAIL Plein air inc. possède 12 succursales, dont 6 au Québec et 6 en Ontario. Sur la photo, de gauche à droite : Stephen Gottlieb­­­, vice-président finances et administration (CFO), SAIL Plein Air ; Jean Tremblay, vice-président achats et marketing, SAIL Plein Air ; Jeffrey Soucis, gérant du magasin SAIL à Chicoutimi ; Norman­­­ Décarie, président et chef de la direction, SAIL Plein Air ; Jonathan Tremblay, conseiller d’arrondissement, district 1 à Jonquière ; Luc Desbiens, directeur du cabinet de la mairesse de Saguenay et Michel Melançon, vice-président ventes, opérations et marketing digital.

Anniversaires

Photo courtoisie

Patrick Senécal (photo), romancier québécois, 51 ans... Marcus, fils d’Isabelle Boulay, 10 ans... Julie Payette, gouverneure générale du Canada et ex-astronaute québécoise membre de l’équipage de la navette Discovery en 1999, 55 ans... Guy Chouinard ex-entraîneur au hockey junior et ex-joueur de la LNH (1974-84), 62 ans... Daniel Prévost, acteur français (Cheval dans le Dîner de cons), 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 octobre 2017. Justin Reed (photo), 35 ans, ex-joueur de basketball américain (NBA)... 2014. Patrice Vincent, 53 ans, adjudant pompier militaire, Forces armées canadiennes... 2014. Oscar de la Renta, 82 ans, styliste dominicain... 1994. Burt Lancaster, 80 ans, acteur américain... 1993. Frédéric, 54 ans, peintre originaire de l’Estrie... 1983. Yves Thériault, 66 ans, romancier, auteur québécois... 1972. Judith Jasmin, 56 ans, pionnière du journalisme électronique au Québec.