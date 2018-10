Un chantier qui dort depuis plusieurs mois à Sainte-Adèle

« Nous ne sommes informés de rien sur de nombreux dossiers », se désole le préfet André Genest de la MRC qui regroupe 10 municipalités, dont Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Estérel, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Adolphe-d’Howard.

« Il y a clairement un sous-financement de nos infrastructures, dit-il. C’est terrible parce que nous sommes dans un secteur de plus en plus achalandé par les touristes. Et ces touristes viennent ici avec leurs voitures. »