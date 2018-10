Une première en carrière

En 40 ans de carrière, Angèle Dubeau n’avait jamais enregistré un album en spectacle. Ovation revisite les grands moments de sa tournée Pour une dernière fois.

Durant cette tournée, elle a donné 33 concerts en deux mois, partout à Québec, avec l’ensemble La Piéta.

« C’est mon 43e album, et c’est mon premier enregistré lors d’un concert. Les gens m’ont dit qu’ils auraient aimé acheter le disque de ce concert. On a décidé d’aller de l’avant parce que le public me le demandait », a-t-elle fait remarquer.

La musicienne se souvient encore très bien de cette prestation enregistrée au Palais Montcalm à Québec.

« J’adore cette salle de concert. C’est ma préférée au Québec. J’aime jouer à cet endroit. Mon violon et ceux de La Piéta y sonnent bien. L’énergie est là et on la sent. C’est un beau résultat et je suis très contente », a-t-elle déclaré.

Ovation est constituée d’œuvres qui ont marqué la carrière d’Angèle Dubeau avec des pièces de Saint-Saëns, Philip Glass, Ennio Morricone, Max Richter, Joe Hisaishi, Srul Irving Glick et George Enescu.

« J’ai étudié avec Enescu en Roumanie. C’est là que j’ai appris qu’un violon pouvait chanter, pleurer et danser. On retrouve une petite bribe de vie lorsque je joue Romanian Rhapsody No. 1 », a-t-elle mentionné.

Une nouvelle vie

Angèle Dubeau n’a pas changé d’idée. Elle n’a plus l’envie de s’embarquer dans de longues tournées avec plusieurs concerts. La musicienne a des offres pour des concerts en Europe, au Mexique et en Chine.

« J’ai l’intention d’y aller, mais pour quelques spectacles seulement. Je vais ensuite revenir chez moi », a-t-elle mentionné.

La violoniste dit profiter pleinement de sa nouvelle vie.

« J’ai, pour la première fois de ma vie, du temps. Je ne regrette rien, mais j’ai toujours été à la course. J’ai plus de temps pour penser à moi. Tu vois, aujourd’hui, après cette entrevue, je vais préparer une petite crème de carottes au gingembre pour le souper et écouter de la musique en préparation de mon prochain album. Je vais avoir du temps pour faire ça », a-t-elle laissé tomber, savourant le moment.

Ovation est en vente en format CD et en version numérique.