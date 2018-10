Avec sa plume extraordinaire et sa perception aiguisée d’anthropologue, Serge Bouchard raconte le Québec, le Canada et l’Amérique d’un océan à l’autre dans son nouveau livre, L’œuvre du Grand Lièvre filou. On y retrouve les chroniques qu’il a rédigées pour le magazine Québec Sciences entre 2009 et 2018.

Serge Bouchard invite les lecteurs à monter dans son camion et à rouler, en sa compagnie, dans les Prairies, dans le Nord, à Saguenay, à Montréal. Il nous révèle, au fil des pages, les histoires des uns et des autres, et livre ses réflexions dans un anti-récit de voyage qui se passe à bien des niveaux et qui, toujours, fait du bien.

Photo courtoisie

« C’est un livre de voyage... un livre de voyage dans ma vie, à travers l’Amérique », commente l’auteur, en entrevue. « C’est un voyage qui se passe à plusieurs niveaux : au niveau historique, géographique, philosophique, et de façon importante, toponymique – la façon de nommer les lieux. »

Les sentiers de la francophonie

Il parcourt les sentiers de la francophonie, à travers l’Amérique. « À chaque fois que je partais pour quelque part, je revenais avec un article pour Québec Sciences, un peu comme un agent de voyages. » Et ce sont des voyages routiers, « groundés ».

Serge Bouchard parle de franco-américanité, de franco-amérindianité, et de toutes sortes d’aspects curieux qui ont attiré son attention. De la route, des paysages, des rencontres, il en a fait beaucoup, au fil des deux millions de kilomètres parcourus dans sa vie.

« J’ai toujours mon petit biais nordique. J’ai aimé le Nord, j’aime encore le Nord. Je suis d’ailleurs très surpris de vivre à Montréal. La vérité, c’est que j’ai aimé tout, partout où j’ai été. Je peux parler autant de la prairie que des montagnes, de la mer que du plateau labradorien, la rue Atwater à Montréal. Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire en toute chose. »

« Côté testamentaire »

Serge Bouchard ajoute qu’il a beaucoup roulé, mais que ce n’est plus le cas aujourd’hui. « C’est un livre qui a un petit côté testamentaire, dans le bon sens du terme, pas dans le sens négatif. Je n’ai plus l’usage de mes jambes. Je ne voyage plus comme je voyageais. C’est un peu un livre qui fait une pause – je dirais même une pause finale. »

Lui qui s’est promené partout, est très attaché au Québec. « Le Québec fait partie de la grande Amérique », dit-il. Il aime ses beaux paysages. « Le livre est un guide pratique pour apprendre à aimer un territoire, à le connaître, à le visiter, à en parler, à inventer un discours. C’est mon cri du cœur, au fond. Le livre témoigne aussi du fait que je ne me suis pas ennuyé dans ma vie ! »

► Serge Bouchard anime avec Jean-Philippe Pleau l’émission de radio C’est fou à la Première chaîne de Radio-Canada, le dimanche de 19 h à 20 h.

► Il a obtenu le Prix littéraire du Gouverneur général en 2017.

► Il sera au Salon du livre de Montréal et à celui de Québec, et fera quelques causeries et conférences.