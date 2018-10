Cet avis de décès qui a déjà fait le tour du web vous crèvera le coeur

Madelyn Ellen Linsenmeir est décédée le 7 octobre dernier à l’âge de 30 ans.

La jeune femme originaire du Vermont se battait contre sa dépendance aux opiacés depuis presque la moitié de sa vie.

Un avis de décès publié en ligne sur le site Seven Days Vermont parle avec beaucoup de candeur et d'honnêteté de Madelyn et de comment sa maladie a affecté ses proches.

«C’est impossible de bien capter quelqu’un dans une chronique nécrologique, surtout quand la vie adulte de cette personne a été définie en majeure partie par la dépendance. Pour plusieurs, Maddie n’était qu’une junkie. Quand on la voyait, on ne voyait que sa maladie, mais pas sa personnalité.»

Sa famille a décrit avec beaucoup de tendresse comment Madelyn était une femme aimable, drôle, sans crainte et résiliente.

«Dans un système qui s’est endurci contre les gens souffrant de dépendances et qui les fallit a chaque jour, elle s’est rapproché de policiers, de travailleurs sociaux, de défenseurs publics et de médecins qui se sont battus pour elle, et qui ont cru en elle jusqu’à la fin.»

Linsenmeir laisse dans le deuil son fils Ayden né en 2015. Selon la chronique, après être devenue mère, Madelyn aurait essayé plus fort que jamais de rester sobre, mais deux ans plus tard, après une rechute, elle a perdu de façon permanente de son fils. Une perte insurmontable selon la famille.

La famille a aussi fait appel à l’empathie plutôt qu’au jugement.

«Si vous lisez ceci avec du jugement, éduquez vous à propos de cette maladie. Ce n’est pas un choix ou une faiblesse. Si vous connaissez quelqu’un qui souffre, cette personne mérite votre empathie et votre support.»

Malgré les moments incroyablement durs que traverse la famille, ils ont encore espoir.

«Si vous vivez avec une dépendance, sachez que chaque souffle est un nouveau départ. Sachez que les centaines de milliers de familles qui ont perdu un être cher à cause de cette maladie prient pour vous. Sachez que nous avez dans le fond de nos coeurs que vous pouvez et allez réussir à vous en sortir. Il n’est jamais trop tard.»

Plus de 70 000 personnes sont décédés de surdoses l’an dernier aux États-Unis.



Si vous avez besoin d'aide:

► Le grand chemin

Toxicomanie, jeu excessif, cyberdépendance

www.legranchemin.qc.ca

514 381-1218

► Ligne d'intervention en prévention du suicide:

Disponible partout au Québec

1 866 APPELLE (277-3553)

► Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

► Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266