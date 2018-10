Des livres à dévorer sainement

L’arrivée du froid qui freine parfois nos ardeurs au moment de bouger à l’extérieur, le temps des Fêtes qui entraîne son lot d’excès et l’hiver qu’on espère traverser sans le moindre symptôme de maladie incitent bien des gens à faire le plein d’énergie à l’automne. Pourquoi ne pas commencer par adopter une alimentation plus saine, en plongeant le nez dans quelques livres de recettes ?

En voici quelques-uns.

Quand bien manger devient enfantin

Photo courtoisie, Groupe Modus

1. ENFANTS – 21 jours de menus

Stéphanie Côté

Collection : Savoir quoi manger

On répète souvent que les enfants grandissent vite. Imaginez toute l’énergie que la croissance leur demande ! Les questionnements quant à leur alimentation abondent chez les parents, qui se demandent par exemple s’ils mangent assez, s’il faut les inciter à finir leur assiette, pourquoi ils sont si capricieux, quoi faire s’ils ne veulent pas manger leurs légumes, etc. Cet ouvrage regroupe une manne d’informations permettant de bien garnir l’assiette de son enfant (2 à 12 ans) et de l’aider à développer une saine relation avec la nourriture. Ses 200 pages proposent également 21 jours de menus adaptés aux enfants et à la famille, puis 40 recettes supplémentaires nutritives et savoureuses.

Photo courtoisie, Andrée Noël

♦ Éditions Groupe Modus

♦ 24,95 $

Plats préportionnés pour mieux manger

Photo courtoisie, Éditions Trécarré

2. Le MEAL PREP au service de votre santé !

Jimmy Sévigny

Le « meal prep » consiste à préparer en une seule séance de cuisine des plats qui seront portionnés à l’avance pour la semaine, permettant ainsi d’économiser du temps, de l’argent, puis d’entretenir ou développer de bonnes habitudes alimentaires. Tout en rappelant certaines notions de nutrition, l’entraîneur Jimmy Sévigny propose 75 repas sains et faciles à cuisiner (volailles, viandes rouges, poissons et fruits de mer, végétariennes, accompagnements), en portions « gestion de poids » ou « énergie ». Certains sont sans lactose, sans gluten, hyperprotéinés, se préparent en moins de 30 minutes, se congèlent, etc., de façon à répondre aux attentes de tous les gourmands.

Photo courtoisie, Éditions Trécarré

♦ Éditions Trécarré

♦ 22,95 $

Regain de vitalité !

Photo courtoisie, Les éditions Maison Jacynthe

3. Vive la Détox gourmande II

Jacynthe René. Coécrit avec le naturopathe Christian Limoges et incluant les recettes exclusives de la chef Mève

Le deuxième tome de Vive la Détox gourmande réunit « une multitude d’outils pour décupler sa vitalité et se réapproprier la vraie puissance de notre corps », par le biais d’une détox « bien de chez nous ». Cet ouvrage suggère une alimentation favorisant l’élimination des toxines, en optant pour des smoothies matinaux, en commençant les repas du midi et du soir par de la salade (80 % du repas), en intégrant des super aliments, en éliminant la protéine animale pendant 21 jours, en évitant les aliments mucoïdes et collants, etc. Smoothie jaune, crêpes au millet et aux pommes, soupe verte froide, chili végétalien, bols taco, risotto de sarrasin à la courge, crème brûlée végane font partie des recettes à dévorer !

Photo courtoisie, Les éditions Maison Jacynthe

♦ Les Éditions Maison Jacynthe

♦ 29,95 $

Apprivoiser le véganisme

Photo courtoisie, Éditions Pratico-Pratiques

4. Végane, mais pas plate !

Jessie Nadeau et Pascal-Hugo Cantin

Plus de 80 recettes simples, faciles et vraiment pas plates sont rassemblées dans ce livre destiné à l’alimentation végane. Apprivoisez le véganisme en concoctant une poutine, du bacon de tempeh, un cheesecake, des boulettes de lentilles et d’autres plats succulents qui vous donneront envie de réduire votre consommation de produits d’origine animale. Au fil des pages, l’activiste végane Jessie Nadeau sensibilise les lecteurs à la cause animale, alors que Pascal-Hugo Cantin, un ex-athlète d’excellence, partage les bienfaits du véganisme sur le corps et l’esprit.

Photo courtoisie, Éditions Pratico-Pratiques

♦ Éditions Pratico-Pratiques

♦ 29,95 $

Prendre soin de soi, c’est naturel

Photo courtoisie, Les Éditions de L'Homme

5. Nature et Ayurveda

Krystine St-Laurent

Krystine St-Laurent, autrefois infirmière et aujourd’hui herboriste, aromathérapeute certifiée et passionnée de la médecine ayurvédique originaire de l’Inde, invite les lecteurs à puiser le meilleur de la nature pour « soigner, apaiser, nourrir et régénérer leur corps et leur esprit ». Par le biais de plantes et d’épices bénéfiques, d’une nourriture vivante, de la méditation, de l’aromathérapie et de l’automassage aux huiles, son livre de 344 pages incite à repenser notre notion de bien-être dans sa globalité (corps-cœur-esprit) et notre rapport avec la santé, tout en reprenant contact avec la nature et ses bienfaits.

Photo courtoisie, Les Éditions de L'Homme

♦ Les Éditions de l’Homme

♦ 34,95 $

Objectif minceur avant les fêtes

Photo courtoisie, Éditions Pratico-Pratiques

6. On perd 10 lb avant les fêtes

Caty Bérubé – Collection : Les plaisirs minceurs de Caty

Un peu plus de deux mois nous séparent de Noël et certaines personnes espèrent peut-être relever le défi de perdre du poids avant le temps des Fêtes. Dans ce « bookazine » Les plaisirs minceurs de Caty, vous trouverez tous les outils pour perdre 10 livres. De délicieuses recettes santé, un programme d’entraînement efficace en seulement 15 minutes par jour, des conseils sur la perte de poids et plusieurs autres trucs rendront l’atteinte de votre objectif possible. Au menu, vous dégusterez entre autres un chop suey au bœuf, du poulet à l’italienne sur plaque, un parfait aux pommes, un menu de Noël minceur, des vins à moins de 115 calories, des aliments qui ne font pas engraisser et plusieurs autres délices santé, équilibrés et toujours plein de saveurs.

Photo courtoisie, Éditions Pratico-Pratiques

♦ Éditions Pratico-Pratiques

♦ 9,95 $

Des repas en famille santé, simplifiés et planifiés

Photo courtoisie, Les Éditions du Journal

7. Les menus solution famille

Isabelle Huot et Nathalie Regimbal

« Qu’est-ce qu’on mange pour souper ? » Voilà une question récurrente qui représente un défi quotidien pour les parents. Pour planifier les repas, dresser la liste d’épicerie, faire les courses de façon efficace et s’assurer d’offrir ce qu’il y a de mieux aux enfants, ils aimeraient souvent avoir un petit coup de pouce. C’est ce qu’ils trouveront dans le livre Les menus solution famille, écrit par deux spécialistes de la nutrition, qui réunit 105 recettes rapides et des menus complets pour bien s’alimenter pendant 6 semaines, incluant des collations, des déjeuners et des repas tout-en-un. Bref, tout ce qu’il faut pour faciliter la vie des familles au moment de planifier, cuisiner et manger des plats équilibrés vite faits !

Photo courtoisie, Les Éditions du Journal

♦ Les Éditions du Journal

♦ 29,95 $