E-sport: R6S, un Montréalais opère chez Cloud9

Montréal est le berceau du jeu Rainbow Six: Siege, mais aussi la ville natale du stratège de Cloud9, Davide «FoxA» Bucci.

Le jeune prodige exerce maintenant son métier de joueur professionnel sous le soleil de la Californie, aux côtés de ses anciens camarades de l'équipe beastcoast.

Originaire de Beaconsfield, le québécois de 19 ans s’attaque au jeu Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege lors de la beta en 2015. Trois ans plus tard, il peut se vanter que ses efforts ont porté fruit puisqu’il signe, le 18 juin dernier, un contrat avec l’organisation professionnelle Cloud9.

Il agit depuis à titre d’ ingame leader [NDLR: le joueur qui détermine la stratégie à suivre lors des matchs] avec ses coéquipiers.ères Goddess (C), Retro, LaXInG (anciennement beastcoast) et MarkTheShark.

L’ascension

Avant d’intégrer Cloud9, FoxA a su rafler quelques titres sur la scène locale, notamment lors du Circuit canadien et des Nationaux canadiens Rainbow Six, organisés par Northern Arena et visant à mettre de l’avant les talents canadiens.

Il sera aux côtés du québécois EvLWaffle, qui intégrera aussi les rangs de beastcoast par la suite. L’équipe remporte la première place haut la main et remporte le titre de meilleure équipe au Canada.

Le Montréalais est alors invité comme analyste lors du Six Invitational 2018, la Coupe Stanley de Rainbow Six. L’événement réunit le top 16 des meilleures équipes au monde, afin de se disputer une cagnotte de 500 000$ et le titre de champion. Le tout se déroulait à la Tohu, à Montréal et était organisé conjointement par ESL et Ubisoft.

Finalement, c’est sous la gouverne de la capitaine d’équipe Lauren «Goddess» Williams, que FoxA remportera son premier tournoi majeur avec Cloud9 au DreamHack Montréal 2018. C’est avec un circuit sans embûche, que son équipe va rouler sur les phases de groupes et sur les séries éliminatoires, sous les yeux de certaines de fans présents sur place au Stade olympique.

FoxA, adepte des shooters

On a demandé à FoxA de répondre à trois questions pour dresser un portrait rapide de son côté gamer, soit: son opérateur préféré, sa saison préférée jusqu’à aujourd’hui et sa plus grande réussite ou une quelconque réalisation sur un autre jeu vidéo.

Il serait donc un fan d’Alibi, la défenderesse au gros bouclier, sortie la saison dernière pour Operation Para Bellum.

Sa saison préférée est la saison actuelle, Operation Grim Sky.

Finalement, il aurait accumulé près de 4 000 heures de jeu (!) sur Counter-Strike: Global Offensive. Cela confirme qu’il n’est pas inconnu aux FPS!

À propos de Cloud9

Fondée en 2013 et originalement sur League of Legends, l’organisation pluridisciplinaire se taille rapidement une place de choix parmi les organisations nord-américaines d’e-sport avec son approche centrée sur les fans.

À l’heure actuelle, Cloud9 compétitionne notamment sur les scènes professionnelles et semi-professionnelles de League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, Rainbow Six: Siege ainsi qu' Overwatch, sous les noms London Spitfire et British Hurricane.