Journée historique pour Hugo Richard

Hugo Richard est le nouveau recordman pour les passes de touché en carrière dans l'histoire du RSEQ.

Dans une victoire de 53-0 face au Vert & Or de l'Université de Sherbrooke, dimanche après-midi au PEPS, le pivot de 5e année du Rouge et Or de l'Université Laval a porté son total à 70 passes de touché pour devancer Jérémi Roch (2011-2015), du Vert & Or, qui en compte 68.

En dépit d'une mauvaise remise du centre, Richard a d'abord égalé la marque de Roch sur une passe de 35 verges à Marc-Antoine Pivin tôt au deuxième quart. Il a devancé Roch en rejoignant Vincent Forbes-Mombleau sur une distance de 24 verges cinq minutes plus tard. Il a ajouté une troisième passe de touché au 3e quart sur une passe de 24 verges à Pivin.

Félicité par ses coéquipiers sur le terrain, Richard a eu droit à une ovation des partisans à son retour sur les lignes de côté.

Le record USports est de 87 et appartient à Chris Flynn, des Huskies de Saint Mary's. Le natif de Buckingham a gagné le trophée Hec Crighton décerné au joueur par excellence au pays à trois reprises (1988, 1989 et 1990).

Sur une course de sept verges, l'étudiant en génie mécanique est devenu le premier quart-arrière de l'histoire de USports a réussir 30 majeurs au sol et lancé plus de 60 passes de touché.

Sur la première série du match, Richard avait atteint le plateau des 10 000 verges en carrière sur une passe de 11 verges à Jonathan Breton-Robert. Le produit des Cheetahs de Vanier occupe le 3e rang du RSEQ derrière Roch (11 477) et Matt Connell (2003-2008), des Redmen de McGill (10 455).

En 2003, Connell n'a disputé qu'une partie, ce qui n'a pas affecté son admissibilité. Ses trois passes complétées pour 42 verges comptent toutefois dans ses statistiques.

Avec cette victoire, le Rouge et Or signe la 7e saison régulière parfaite de son histoire après celles de 2000, 2005, 2007, 2008, 2010 et 2013. De son côté, le Vert & Or présente une fiche de 1-6. Une victoire contre les Stingers de Concordia, samedi prochain, leur permettrait de se glisser dans les séries éliminatoires.