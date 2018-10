Idées de looks pour la saison

En guise d’inspiration pour arrimer vos looks aux différentes tendances de la saison, j’ai choisi quelques silhouettes qui s’inscrivent activement dans les courants de l’automne 2018. Pas de tenues de soirée ou d’extravagance tirant vers le costumé, mais plutôt des ensembles pratico-pratiques faciles à assimiler. On retient l’omniprésence des vestes (traitées en blocs de couleurs, en smoking ou façon banquier), des touches westerns (bottes de cowboy, blousons à franges ou chemises à fioritures), des imperméables (pratiques et terriblement fashion), des bottes hautes (baveuses ou cuissardes moulantes), des pantalons larges ou encore du mix sport-chic qui ne cesse d’être réinterprété.

Photo AFP

Le look british de Brie Larson portant Rodarte : on glisse une blouse délicate dans un pantalon large à taille resserrée, avec une touche luisante comme ce blouson en cuir verni.

Photo AFP

Le look girly d’Olivia Wilde portant Kate Spade New York : on coordonne des bottes hautes (de couleur ?) à une robe longueur midi. Tout en demeurant dans les mêmes teintes, on ajoutera un manteau long qui, une fois fermé, ne laissera dépasser que l’ourlet de la robe.

Photo AFP

Le look douillet de Sofie Valkiers portant Marc Cain : on protège son manteau en fausse fourrure de la pluie sous un blouson en vinyle, tout en allongeant sa silhouette avec des cuissardes ajustées.

Photo AFP

Le look athlétique de Kris Jenner portant Prada, Givenchy­­ et Saint Laurent : on injecte ici une dose sport à un pantalon en cuir en l’agençant à un haut athlé­tique, alors qu’un escar­pin assure une silhouet­te chic et de bon goût.

Photo AFP

Le look nippon revisité d’Anne Hathaway portant Bosideng : un kimono matelassé (ou tout autre long manteau avec mélanges de matières) se mixe bien à un simple t-shirt blanc et un pantalon noir, qui s’arrête à la cheville et que l’on roule pour la dégager.

Photo Wenn

Le look western de Kate Bosworth portant Etro, Anine Bing et Fausto Puglisi : on déniche des bottes d’inspiration cowboy pour insuffler une touche automne 2018 à une tenue composée d’un perfecto, d’un chandail à message et d’une jupe en cuir.

Photo AFP

Le look blocs de couleurs de Fola Evans-Akingbola portant Theory : on déconstruit son tailleur coloré (fuchsia, rouge, bleu, vert ou orange) en troquant le pantalon pour une autre couleur, tout en choisissant une même nuance pour le haut.

Photo Wenn

Le look désinvolte de Rosie Huntington-Whiteley portant Saint Laurent : un mélange infaillible que le gris et le tan. Un blouson en cuir caramel accentuera l’élégance qui se dégage d’une silhouette grise composée d’une blouse ou d’un pull et d’un pantalon ou une jupe.

Photo AFP

Le look smoking d’Amandla Stenberg portant Ralph Lauren : on oscille entre le jour et le soir en associant un nœud papillon et un jean au duo chemise blanche et veste smoking.

Photo AFP

Le look pêcheur de ville d’Helena Bordon portant Dior : on contrebalance une silhouette hyper féminine aux mélanges floraux avec un manteau de pluie.