Intense agonie

Les histoires d’amour impossible sont omniprésentes à l’opéra. Celle de Werther est particulièrement intense avec ce jeune poète habité par une immense souffrance.

Il n’y a pas beaucoup de moment de joie et de plaisir dans l’opéra de Jules Massenet, présenté à nouveau demain, jeudi et samedi au Grand-Théâtre de Québec.

L’opéra créé en 1892 raconte l’histoire d’un jeune poète qui tombe en amour avec Charlotte, une jeune femme qui a des sentiments envers lui, mais qui a promis à sa mère mourante d’épouser l’attaché d’ambassade, Albert.

Réalisant que l’union est impossible, Werther sombre dans un désespoir immense et dans un long supplice qui va l’amener vers la mort.

Sentiments retenus

L’opéra de Massenet met en vedette le ténor Antoine Bélanger et la mezzo-soprano Julie Boulianne dans les rôles de Werther et de Charlotte.

Il y a quelques rôles secondaires, avec les personnages d’Albert (Hugo Laporte), Sophie (Magali Simard-Galdès) et le Bailli (Marcel Beaulieu), mais l’accent est mis sur Charlotte et Werther.

Les deux chanteurs réussissent de belle façon à interpréter Werther et Charlotte. Antoine Bélanger habite avec justesse la lourdeur du mal et le désespoir qui accablent le personnage. Julie Boulianne excelle, aussi juste, dans la peau de cette jeune femme, qui retient difficilement les sentiments qu’elle a pour le jeune poète. Elle confirme qu’elle est devenue une grande chanteuse.

Après une longue mise en bouche, lors des deux premiers actes, l’opéra, qui est très statique par moments, laisse toute la place aux émotions exprimées par Werther et Charlotte.

Sombre

Antoine Bélanger offre une performance en nuances et en contrôle, à travers les portions douces, où il dévoile ses sentiments, et celles plus explosives, où il expose sa peine. On le constate durant Traduire ! Ah ! bien souvent.

Les deux chanteurs offrent de beaux moments dramatiques en duo, dont le Oui ! C’est moi (pourquoi me réveiller), lors du troisième acte, qui a permis à un public un peu timide de réagir.

Spectaculaire lors des deux premiers actes, le décor devient source de distraction au retour de l’entracte. Un étrange couloir, qui a des allures de portail, perce une immense fresque et on ne sait plus trop si on est à l’intérieur où à l’extérieur.

Visuellement, le troisième et le quatrième acte offrent de superbes scènes avec celle où une Charlotte de dos, portant une robe spectaculaire, se lance dans l’interprétation de Werther ! Werther!... et une autre, sous la neige, lorsqu’elle retrouve un Werther très mal en point.

Werther est une proposition très sombre. Les moments d’humour, souvent présents à l’opéra, ne sont pas là. On ne retrouve pas de scènes de groupe et le bonheur est absent, sauf par l’entremise des jeunes chanteurs qui préparent et soulignent l’arrivée du messie et par Sophie, sœur de Charlotte, qui n’aurait pas détesté devenir l’amoureuse de Werther. C’est sombre, mais c’est de la bien belle souffrance...