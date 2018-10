La routine santé de Geneviève Gagnon

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

L’humoriste Geneviève Gagnon, qui s’est fait connaître au cours des dernières années pour ses capsules web intitulées « Cours Toutoune », affirme que l’activité physique a toujours fait partie de sa vie.

Aujourd’hui, la mère de famille de 50 ans tente d’inciter d’autres femmes à courir, grâce à ses capsules humoristiques. Le jour, elle est gestionnaire en assurances et le soir, elle donne des spectacles et des conférences sur l’importance de bouger.

Photo courtoisie

« Je suis une femme ronde, j’ai des bonnes fesses, des bonnes hanches, mais je suis très en forme physique et mentale. Je ne fais pas de marathons ou de compétitions organisées du genre et je n’ai pas le corps d’une athlète, c’est peut-être pour cette raison que ça fonctionne bien auprès des femmes », estime-t-elle.

« C’est du gros bon sens, brutalement honnête », explique-t-elle pour qualifier son style. « Des messages coup-de-poing aux femmes qui s’apitoient sur leur sort », poursuit-elle.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Photo Jonathan Robert

« Je n’ai pas de truc, j’ouvre la porte et je sors dehors », dit-elle d’emblée. L’humoriste affirme sortir courir une trentaine de minutes tous les jours, sauf quand il pleut. « Dans ces moments, je m’entraîne à la maison en faisant des push-ups et la chaise », explique-t-elle.

Été comme hiver, Geneviève Gagnon enfile naturellement ses espadrilles pour aller « s’aérer l’esprit » en s’adonnant à la marche rapide et à la course. « Ça ne me prend pas de motivation pour sortir dehors, ça fait partie de ma vie. C’est comme se brosser les dents ! » lance-t-elle.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Photo courtoisie

Pour l’humoriste, l’objectif ultime est tout simplement de « rester en forme ». « Je veux vivre longtemps et en santé. J’accorde donc une importance à ma masse musculaire et mon cardio », explique-t-elle.

As-tu des trucs pour bien t’alimenter ?

Photo Adobe stock

Comme pour tout le reste, Geneviève Gagnon mise sur la simplicité et l’équilibre. Toutefois, depuis quelques mois, elle tente d’intégrer davantage de fruits et légumes à son alimentation.

« Je suis dans la génération : beurre, lait, sauce, patates pilées. J’ai commencé dernièrement à m’orienter vers les produits véganes, sans toutefois devenir végane. Je continue de manger de la viande, mais je veux ouvrir mes horizons sur les fruits et légumes, en faisant différent de la traditionnelle salade et du brocoli », explique-t-elle.

Quel est ton endroit santé favori à Québec ?

Lorsqu’elle vient à Québec dans le cadre de sa tournée Cours Toutoune, Geneviève Gagnon aime s’entraîner sur la promenade Samuel-De Champlain. Elle apprécie également se balader sur le site des Chutes-de-la-Chaudière de Charny, un endroit « de toute beauté », dit-elle.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Sans surprise, Geneviève Gagnon adore la course et la marche rapide. Elle apprécie également les jeux en équipe, lors d’une partie de tennis.