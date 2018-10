La sauce pour poutine au banc d’essai

Nos moins bons choix

Avec ses 470 mg de sodium par portion, la sauce en conserve Cordon bleu est de loin la plus salée des sauces analysées. Dommage, car sa liste d’ingrédients est exempte de colorants artificiels et plus courte que plusieurs autres.

Photo Martin Chevalier

Avec sa teneur en sodium (420 mg par portion) identique à la marque précédente, Planète Poutine ne fait pas meilleure figure. Sa liste d’ingrédients est interminable et on dénote la présence de plusieurs additifs comme : l’inosinate et glutamate monosodique, l’inosinate et guanylate disodique, le sorbate de potassium et le benzoate de sodium. Mentionnons aussi son suremballage (sachet liquide dans une boîte en carton) qui, en plus de produire plus de déchets, ne peut être réutilisé.