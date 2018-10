Sept ans après la publication du tome 8 du Journal d’Aurélie Laflamme, la romancière à succès India Desjardins propose une suite très attendue des aventures de sa jeune héroïne, Voler de ses propres ailes. Le roman raconte l’apprentissage de la vie d’adulte d’Aurélie, qui a maintenant 22 ans.

L’idée d’écrire un neuvième tome a germé dans l’esprit d’India Desjardins après qu’un groupe de jeunes lectrices de Boucherville lui a présenté une pétition pour avoir un neuvième tome, lors d’une séance de dédicaces.

« J’ai trouvé ça tellement cute ! » relate India, qui leur avait demandé si elles étaient prêtes à attendre. Sur la route du retour, elle a eu un flash, une idée très inspirante...

En 2016, les circonstances lui ont permis d’écrire Voler de ses propres ailes, et « j’ai tripé ! » s’exclame-t-elle. Si bien qu’on a maintenant le plaisir de retrouver la chère Aurélie, cinq ans après son bal de finissante, avec son diplôme universitaire en poche. Elle a commencé sa carrière de journaliste, se heurtant au passage à un patron aux visions différentes des siennes.

C’est aussi le moment de dire adieu à la maison familiale et de partir en appartement avec sa meilleure amie, Kat. Gérer sa liberté ne sera peut-être pas aussi idyllique que dans les films...

« Aurélie est au début de la vingtaine. Je voulais montrer que, quand tu es ado et que tu as une vision de ta vie d’adulte, c’est différent du moment où tu arrives en appart, et qu’il y a des difficultés financières. Tu peux faire un party, mais c’est plus ta mère qui t’engueule, c’est tes voisins ! Tu penses que, parce que tu as des études, tu vas savoir quoi faire... », partage l’auteure, qui s’est inspirée de ses émotions, mais pas de sa vie, pour écrire le roman.

À la recherche de soi-même

India précise qu’elle n’a jamais dit qu’elle ne ferait plus d’Aurélie Laflamme. « J’ai tout simplement dit que mon histoire était finie. Quand j’ai eu l’idée d’Aurélie Laflamme, j’avais les idées des tomes 1 à 8, j’avais un thème décliné. Tout était pensé. Ça commence Extraterrestre... ou presque et ça se termine Les pieds sur terre. Pour moi, ç’a toujours été ça, l’histoire. »

En somme, un grand roman d’apprentissage, en plusieurs tomes, sur le thème de la recherche de soi. « À cette époque, ce qui était à la mode, c’était des romans fantastiques où les héros se battaient contre les monstres et les dragons. Moi, j’ai voulu faire un roman avec une héroïne féminine forte, qui se bat contre les obstacles. Sa quête est existentielle : je voulais qu’elle trouve sa place dans l’univers. »

« Gros deuil »

Quand elle a écrit le tome 8, tout le monde lui demandait déjà une suite. « Je n’ai jamais été tannée d’écrire Aurélie. Ç’a été un gros deuil pour moi, quand j’ai arrêté. Pour moi, c’était important de respecter l’histoire, le personnage, et de ne pas continuer juste pour continuer. Je disais que, peut-être un jour, j’allais la reprendre, si je trouvais la bonne idée. »

Elle ne s’attendait pas à ce que sa série perdure dans le temps, même si le film est sorti en 2015. « Chaque année, il y a de nouveaux lecteurs, à ma grande surprise, et on continue de m’inviter dans les écoles et dans les bibliothèques, pour donner des conférences. »

En librairie le 24 octobre.

Le Journal d’Aurélie Laflamme est un succès phénoménal de l’édition québécoise.

La série s’est vendue à plus de 2 millions d’exemplaires dans la francophonie.

Elle a été traduite en cinq langues et deux fois adaptée au cinéma.

L’album illustré Une histoire de cancer qui finit bien est en nomination au Prix littéraire du Gouverneur général.

Elle travaille présentement à l’écriture d’un scénario original.

EXTRAIT

« Bon, évidemment, je pourrais ici parler de ma vie en général, qui n’est pas tout à fait comme je l’avais imaginée. Plus jeune, lorsque je pensais à l’avenir, il n’y avait qu’une chose qui me faisait peur : vieillir comme ma mère. Pas que je n’aime pas ma mère. Je l’adore en fait. Mais c’est seulement qu’on est tellement différentes toutes les deux. Comme deux planètes de différentes galaxies. Très très éloignées. Sur une des planètes, il y aurait une vie qui se passe selon certains codes, et sur l’autre, les codes seraient complètement différents. »

— India Desjardins, Aurélie Laflamme, tome 9 : Voler de ses propres ailes Les Éditions de l’Homme