Le D.C. United en séries, le Crew doit attendre

Le D.C. United a confirmé sa place en séries éliminatoires grâce à une victoire de 3-1 contre le New York City FC, dimanche, à Washington, tandis que le Crew de Columbus doit maintenant se battre avec l’Impact de Montréal pour le dernier rang donnant accès aux matchs d’après-saison dans l’Association de l’Est.

Dans la capitale américaine, Wayne Rooney a inscrit deux buts pour permettre aux siens de savourer un cinquième gain consécutif et de dépasser le Crew au classement. L’Anglais a marqué ses 11e et 12e filets de la saison, ouvrant le pointage à la huitième minute de jeu et capitalisant sur un tir de pénalité tard en seconde demie.

Luciano Acosta a été l’autre compteur des gagnants. David Villa a enfilé l’aiguille à la 78e minute dans une cause perdante.

La formation new-yorkaise demeure au troisième échelon de l’Est avec 53 points, trois de plus que l’Union de Philadelphie – qui s’est incliné 1-0 devant les Red Bulls de New York – et le D.C. United.

Le Crew se tire dans le pied

En Floride, deux tirs de pénalité ont suffi à l’Orlando City SC pour surprendre le Crew au compte de 2-1.

Après que Federico Higuain eut lancé les visiteurs en avant à la 54e minute, Yoshimar Yotun a créé l’impasse pour l’équipe locale, qui occupe la cave dans l’Est. Sacha Kljestan a ensuite aidé l’Impact en marquant durant les arrêts de jeu, reléguant ainsi Columbus à la sixième place de son association.

Pour prolonger sa saison, le Crew devra l’emporter face au Minnesota United FC la semaine prochaine si Montréal triomphe au même moment contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

La bataille au sommet se poursuit

Par ailleurs, l’Atlanta United FC et les Red Bulls devront patienter jusqu’à dimanche avant de décider de la course au premier rang.

Alejandro Romero Gamarra a fait bouger les cordages sur un tir de pénalité pour aider les «Taureaux rouges» à défaire l’Union et à demeurer à un point de ses rivaux de la Géorgie.

Pendant ce temps, le club d’Atlanta a fait le nécessaire au cours de la première demie de son affrontement face au Fire de Chicago qui s’est conclu par un gain de 2-1. Johan Kappelhof a marqué contre son camp avant l’heure de jeu pour trancher en faveur de ses opposants.