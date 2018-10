Pour rendre le Lexus RX encore plus populaire qu’il ne l’est, Toyota a lancé une nouvelle variante allongée qui ajoute une troisième rangée de sièges ; une nouveauté proposée, entre autres, avec une motorisation hybride.

Le Lexus RX est sans contredit le modèle de référence de sa catégorie. Depuis des lustres, ce véhicule utilitaire de luxe de taille moyenne domine son créneau et en 2018, son fabricant, Toyota, fait en sorte qu’il maintienne cette domination. Ce modèle de quatrième génération (il a fait ses débuts à la fin de 2015) est désormais proposé en deux versions : une version courte à 5 places et une version allongée à 6 ou 7 places.

Cette dernière version n’existait pas jusqu’ici et, comme ce constructeur nippon sait bien faire les choses, il ne s’est pas contenté de l’offrir simplement avec un moteur à essence traditionnel. La motorisation hybride offerte depuis 2005 pour le RX l’est également pour cette nouvelle variante baptisée RX 450 h L (« L » pour long), véhicule dont nous avons fait l’essai.

L’acheteur d’un RX doit désormais choisir non seulement le type de motorisation, mais aussi le nombre de rangées de sièges. La version à 7 places, dotée d’une banquette centrale, est cependant réservée au RX 350 L à moteur thermique, qui peut, contre supplément, troquer cette banquette centrale pour deux sièges baquets très confortables. Toutefois, dans le cas du RX 450 h L, ces sièges baquets sont de série, ce qui en fait un véhicule à 6 places.

Une exploitation optimisée de l’habitacle et une inclinaison accentuée de la lunette du hayon ont permis d’ajouter 110 mm à la longueur du RX, qui passe de 4,9 à 5,0 m pour la version allongée. Par ailleurs, ce réaménagement procure à tous les passagers de la version allongée une garde au toit très comparable.

Espace intérieur intéressant

Les concepteurs de cette nouvelle variante ont disposé les sièges de façon à ce que la deuxième rangée soit légèrement plus élevée que la troisième. En plus de donner un meilleur point de vue aux occupants des places centrales, cela procure aux passagers assis derrière un peu plus d’espace au niveau des jambes. Cependant, comme dans bien des véhicules du genre, cette banquette arrière convient plus à de jeunes enfants qu’à des adultes. En revanche, les deux places centrales du véhicule hybride sont princières, ce qui fait du RX allongé le véhicule idéal pour transporter quatre adultes pour de longs voyages.

La banquette arrière cause un autre souci, puisqu’elle laisse très peu d’espace de chargement une fois en place. Les 165 L dont on dispose alors dans un RX 450 h L ne représentent vraiment pas grand-chose : juste assez d’espace pour quelques sacs de provisions ! Cet espace de chargement est à peine plus volumineux que celui du coffre d’une Mazda MX-5, une puce biplace qui dispose tout de même de 130 L ! Pour sa part, le RX 350 L offre 211 L dans les mêmes conditions, mais c’est parce qu’il n’a pas de batterie à loger sous le plancher de son coffre.

Bref, le conducteur d’un RX L hybride laissera généralement la banquette arrière escamotée, de sorte à toujours disposer d’un volume plus satisfaisant qui est quatre fois plus important (652 L). Et lors de ces visites chez l’antiquaire, il suffira d’escamoter aussi les dossiers des sièges baquets de la rangée centrale pour décupler le volume utile jusqu’à 1656 L. L’amateur d’antiquités aura en prime un plancher plat sur toute sa surface. Dommage, cependant, que le seuil du coffre de ce véhicule soit si haut, ce qui complique le chargement des objets lourds et encombrants.

L’acheteur qui voudrait bénéficier d’un coffre encore plus volumineux devra toutefois se tourner vers d’autres véhicules, à commencer par les deux principaux rivaux du Lexus RX : l’Acura MDX (2575 L) ou le Mercedes-Benz GLE (2000 L), qui sont respectivement le VUS à 7 places et celui à 5 places qui talonnent le RX au palmarès canadien des ventes.

Du point de vue esthétique, le RX à carrosserie allongée ressemble beaucoup au modèle ordinaire. On le reconnaît au premier coup d’œil en apercevant sa calandre trapézoïdale caractéristique et ses feux avant à DEL en forme de « L ». Il reprend aussi les montants arrière à section noire, qui donnent l’illusion que le toit flotte au-dessus de la carrosserie, de même que les feux arrière, qui sont également en forme de « L ».

Motorisation hybride efficace

En outre, le RX 450h L partage la motorisation hybride du modèle RX 450h. Appelé « Lexus Hybrid Drive », cet ensemble réunit un V6 de 3,5 L à cycle Atkinson et des moteurs électriques alimentés par une batterie au nickel-hydrure métallique (Ni-MH) de 1,9 kWh. Jumelés à une boîte de vitesses automatique à variation continue, ces moteurs livrent jusqu’à 313 ch. Cette puissance suffit amplement à propulser ce véhicule de 2,2 t de 0 à 100 km/h en 8,1 s, soit le même temps qu’un RX 350 L équipé du moteur thermique de 290 ch ; un véhicule qui pèse toutefois 200 kg de moins.

Le RX hybride est doté d’un système de transmission intégrale dépourvue d’arbre de transmission. C’est un moteur électrique dédié qui entraîne les roues arrière. Cette conception allège le véhicule et optimise sa performance écoénergétique.

Comme sa contrepartie thermique, le RX hybride offre un choix de mode de gestion de la motorisation à moteur. Cependant, aux modes Normal, Eco et Sport s’ajoute le mode EV qui permet au véhicule de se déplacer en propulsion électrique sur de très courtes distances et à très basse vitesse, par exemple dans un stationnement de centre commercial ou un garage souterrain.

Si le RX plaît autant, c’est sans doute à cause de ses dimensions raisonnables, même en version allongée, qui facilitent les déplacements dans un centre-ville congestionné. Sa conduite est également très agréable et son roulement extrêmement doux, et ce, malgré le fait que le RX 450 h L soit muni d’élégantes roues en alliage de 20 po chaussées de pneus à profil plutôt bas.

En outre, le groupe motopropulseur de ce véhicule hybride livre des performances très convenables pour ce véhicule à vocation familiale. On pense ici aux accélérations et aux reprises, certes, mais aussi à la consommation. Voilà ce que nous suggère la moyenne de 9,2 L/100 km réalisée avec ce véhicule de 2,2 t. Cette cote est naturellement 13 % plus élevée que les 8,1 L promis par le constructeur, mais comparativement aux 11,1 L qu’obtiendrait une RX 350 L, ça reste nettement mieux. En outre, notre cote nous apparaît beaucoup plus réaliste que la cote officielle, dans le cas d’un automobiliste conduisant ce véhicule souvent en campagne et sur l’autoroute. Un citadin se déplaçant principalement en milieu urbain ferait sans doute mieux que nous.

Lexus, c’est aussi un yacht de luxe

Le prototype d’un yacht sport de 12,8 m (42 pi) présenté par Lexus en 2017 était un précurseur. Lexus renouera bientôt avec le monde de la navigation de plaisance, cette fois en commercialisant son premier yacht.

Baptisé LY 650, le design de ce yacht incorpore la plus récente expression du langage stylistique « L-finesse » appliqué aux automobiles de la marque depuis l’apparition des concepts LF-S et LF-C, en 2003.

Affichant une longueur hors tout de 19,8 m (65 pi) et une largeur de 5,8 m (19 pi), le LY 650 se distingue par sa proue prononcée, son pont aux formes incurvées et son fuselage arrière accentué. Vue de profil, l’élégante silhouette ascendante et descendante de son toit rappelle aussi la forme d’un coupé sport Lexus.

La construction, la vente et le service après-vente du LY 650 ont été confiés à Marquis-Larson Boat. Installée à Pulaski, au Wisconsin, cette entreprise possède une vaste expérience dans la construction de navires sur mesure. Elle s’est déjà illustrée en réalisant le prototype Lexus de 2017. Le constructeur n’a pas annoncé le prix de ce yacht, dont les premiers exemplaires sont promis pour le second semestre de 2019.

Lexus RX 450h L

Prix de base

56 750 $ (RX 350) ; 66 050 $ (RX 350 L) ; 71 150 $ (RX 450h) ; 77 600 $ (RX 450 h L).

Transport et préparation

2075 $

Groupe motopropulseur

(thermique) V6 DACT 3,5 L ; 290 ch à 6300 tr/min, 263 lb-pi à 4700 tr/min ; (hybride) V6 DACT 3,5 L, moteurs électriques, batterie Ni-MH de 1,9 kWh ; puissance nette de 308 ch, 247 lb-pi à 4600 tr/min. Boîte de vitesses automatique à 8 rapports (thermique) ; boîte de vitesses automatique à variation continue (hybride). Transmission intégrale.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : 235/55R20.

Cotes

(RX 450h/RX 450h L) — Empattement : 2790 mm ; longueur : 4890-5000 mm ; largeur : 1895 mm ; hauteur : 1 710-1 720 mm. Poids : 2150-2225 kg. Volume du coffre : 695-1579 L (450 h) ; 165-1656 L (450 h L). Capacité de remorquage : 1585 kg (3500 lb). Volume du réservoir : 65 L. Consommation moyenne (RX 450 h L, essai) : 9,2 L/100 km.

Concurrence

Acura MDX, Audi Q7, BMW X5, Cadillac XT5, Infiniti QX60, Land Rover Range Rover Velar, Lexus GX, Lincoln MKT, Lincoln Nautilus, Mercedes-Benz GLE, Tesla modèle X, Subaru Ascent, Volkswagen Atlas, Volvo XC90

Points forts

Dimensions pas trop encombrantes

Places avant et centrales très spacieuses

Consommation raisonnable

Roulement doux

Points faibles