L’effondrement d’un empire

Avec la pièce Chapitres de la chute, on témoigne de la débâcle de la firme Lehman Brothers, l’une des plus importantes banques d’affaires les plus importantes des États-Unis, qui s’est effondrée lors de la crise financière de 2008. Véritable fresque historique, la pièce met en scène sa déconfiture, qui a ébranlé notre monde capitaliste.

Tandis que le Théâtre Périscope à Québec vient de terminer une série de représentations de la pièce Chapitres de la chute, voilà que le Théâtre de Quat’Sous a choisi de faire bande à part et de se payer sa propre production, avec ses propres metteurs en scène, et une tout autre distribution, mais en préservant le texte de l’auteur italien Stefano Massini qui a été joué à plusieurs endroits en Europe. À l’ère où les coproductions n’ont rien d’un phénomène rare, c’est plutôt étrange, mais on n’a pas d’explication, nous dit-on.

La méga pièce à caractère historique, qui s’étendra sur quatre heures quinze (avec deux entractes) pour couvrir 160 ans d’histoire a d’ailleurs exigé d’interminables heures de répétitions, puisqu’elle sera racontée sous forme de longs monologues, intercalés par des dialogues.

« C’est une épopée », fait remarquer le co-metteur en scène Marc Beaupré, qui a partagé ce travail colossal avec Catherine Vidal.

La dynastie de la famille Lehman et l’histoire de la banque d’investissement multinationale fondée en 1850, qui a fait faillite en septembre 2008, il y a dix ans, dans la foulée des subprimes, entraînant la chute de la bourse américaine puis des bourses mondiales, méritent très certainement d’être racontées. Outre l’aspect financier, on découvrira l’histoire d’Henry Lehman, immigrant juif allemand débarqué de Bavière dans le port de New York, sans un sou, en 1844, et de ses deux frères qui ont suivi, jusqu’à la crise financière de 2008. Une crise qui s’est traduite par un terrible constat : des centaines de milliers de familles américaines ont perdu soit leur maison, soit leur emploi, soit les deux. La pièce s’interrogera à savoir si les trois frères Lehman et leurs descendants ont une part de responsabilité dans cette crise historique.

Trois parties distinctes

« La première partie est l’arrivée des trois frères jusqu’à la fondation de leur banque », annonce Marc Beaupré. On verra qu’entre-temps, ils avaient ouvert un petit magasin de textile en Alabama.

« La deuxième partie se situe de 1880 à 1929 et nous fait découvrir les deux fils de l’un des trois frères : l’un reprendra le flambeau de la banque tandis que l’autre deviendra le gouverneur de l’État de New York », révèle le metteur en scène. Ils connaîtront leur première chute avec le krach de Wall Street de 1929. »

Quant à la troisième partie, elle nous mènera jusqu’en 2008, lorsque Lehman Brothers s’effondre.

Un texte fort

Marc Beaupré insiste sur la qualité du texte. « C’est une histoire magnifique », précise-t-il.

On verra que la famille dotée d’un esprit d’entrepreneuriat a investi dans le charbon, le café, les chemins de fer et le pétrole. Ils œuvraient aussi dans l’aviation avec la compagnie aérienne Pan American et dans les nouvelles technologies.

L’auteur ne condamne ni ne glorifie personne. Il fait découvrir des êtres humains.