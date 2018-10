Les Dodgers rejoignent les Red Sox en Série mondiale

Deux longues balles auront permis aux Dodgers de vaincre les Brewers à Milwaukee 5-1, samedi soir, dans le septième et ultime affrontement de la série de championnat de la Ligue nationale.

En vertu de ce gain, les représentants de la Californie accèdent à la Série mondiale pour une deuxième année consécutive. En 2017, ils avaient perdu la finale du baseball majeur face aux Astros de Houston. Cette fois, les Dodgers retrouveront les Red Sox de Boston pour les grands honneurs.

Los Angles a utilisé la longue balle pour venir à bout des Brewers. C’est Cody Bellinger qui a parti le bal lors du deuxième engagement. Le voltigeur de 23 ans a expulsé l’offrande Jhoulys Chacin à l’extérieur des limites du terrain, pendant que Manny Machado se trouvait sur les sentiers. Quatre manches plus tard, Yasiel Puig a fait parler son bâton contre Jeremy Jeffress. Le circuit du Cubain de 27 ans est survenu, alors que Max Muncy et Bellinger étaient installés sur des coussins.

La réplique des perdants est aussi venue d’une longue claque. Lors de l’engagement initial, Christian Yelich a étiré les bras en solitaire.

Les lanceurs font le travail

Pour ce match sans lendemain, les Dodgers ont envoyé Walker Buehler sur la butte et ils ne se sont pas trompés. À l’exception du circuit de Yelich, l’artilleur de 24 ans n’a pas donné grand-chose à ses adversaires. En quatre manches et deux tiers de boulot, il a permis six coups sûrs et passé sept frappeurs dans la mitaine. La relève a ensuite accordé qu’une autre petite frappe en lieu sûr. Clayton Kershaw a été mandaté pour fermer les livres et il a réussi sa mission haut la main.

La Série mondiale commencera mardi soir, alors que les Dodgers visiteront les Red Sox au Fenway Park.